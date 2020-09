Recorren albergues en BC en busca de normalista 

Mexicali.- De albergue en albergue, los padres de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de nombre Jorge Antonio Tizapa Leguideño, muestran la foto de un joven parecido a su hijo, quien fue visto dormido en un parque de Mexicali.

A cuatro días de que se cumplan seis años de la desaparición forzada de los estudiantes en Guerrero, Hilda Laguideño Vargas y Emiliano Navarrete, padres de Jorge Antonio, encabezan el segundo día de búsqueda de su hijo.

Con 42 grados centígrados en Mexicali, Hilda porta decenas de copias de la fotografía de un joven moreno, con sudadera verde y capucha, aparentemente dormido en un parque público.

Apenas el martes, la mujer descubrió la imagen en redes sociales, cuando el albergue El Buen Samaritano difundió que había dado de comer a un grupo de personas.

No me voy a dar por vencida hasta dar con ese muchacho (de la foto) y verificar que no sea", dijo Hilda, quien desde recorre esta Ciudad.