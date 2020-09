Rector continuará con la gestión de recursos para  pago de trabajadores

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de su Rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, seguirá gestionando con resultados para garantizar como hasta hoy el pago de las quincenas de los trabajadores universitarios, argumentando también lo que la institución representa como factor de estabilidad social, política y de formación de los jóvenes.

El dirigente universitario señaló que se está apostando a la gestión y al impacto de la actividad de la institución para que de igual forma se garantice el cierre de este año, ya que además del anuncio de que no habrá recursos extraordinarios este 2020, aún siguen pendientes los 304 millones de pesos aprobados a la Universidad para el cierre de 2019.

“Hoy las universidades hemos recibido nuestro salario completo, nuestras prestaciones, pero esto ha sido gracias a la labor que hemos desempeñado de manera organizada al interior de ANUIES, cada una de las instituciones el aporte, y cómo de manera emergente cambiamos el rol de presencial a virtual (…) y eso nos garantiza a nosotros el reconocimiento del esfuerzo que realizamos hasta hoy, y va el reconocimiento al gobierno federal y estatal, hemos recibido puntualmente nuestros recursos, apostamos a la gestión, a la responsabilidad colectiva entre las instituciones federales, estatales y las educativas que podamos nosotros cerrar, llevar a buen fin a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, dijo Guerra Liera.

Explicó que tal y como lo acordó el H. Consejo Universitario, a través del Programa de Optimización de Recursos se garantizará en primer término los salarios y prestaciones de los trabajadores tanto activos como jubilados, y a la fecha se ha cumplido con el pago de las quincenas incluso días antes de lo acostumbrado, y recientemente de las primas vacacionales.

Señaló que en las universidades públicas como la UAS hay un presupuesto acordado que ha estado fluyendo, esto derivado de que las universidades han mostrado compromiso y empatía, además de resultados en el aspecto de la educación en esta pandemia, pero han ido más allá, han mostrado solidaridad, inteligencia y estrategia para trabajar unidos en la producción de insumos para auxiliar a la sociedad.

“Por eso el llamado es no solo a cuidarnos y acatar el protocolo en salud, sino asumamos con mucha responsabilidad y trabajemos en las evidencias, en el sustento institucional de que estamos cumpliendo: la institución cumple con su labor administrativa, académica, social, cultural y en el aspecto de auxiliar en lo que es la salud y que eso nos permite tener la voz completa”, enfatizó.

“La Universidad no se ha detenido, no está pasmada, no está observando el fenómeno cómo evoluciona, sino que somos parte de los mecanismos, incluso planteando y activando mecanismos propios de la institución para auxiliar en esta pandemia y garantizar recobrar la normalidad hasta donde sea posible sin descuidar nuestra función nodal que es la educación de calidad, la investigación y la extensión”, puntualizó Guerra Liera.