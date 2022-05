Rector de la UNAM señaló mala distribución de médicos especialistas; durante visita a Michoacán

Ciudad de México.- En México existe la carencia de especialistas, pero para aumentar el número de éstos hace falta infraestructura, hospitales, para que se formen, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

Señaló que en el país hay médicos suficientes, pero es necesario distribuirlos de una mejor manera en el país.

"En principio, por supuesto, sí hacen falta especialistas e indudablemente tiene que mejorar la distribución", señaló al término de la firma de dos convenios de colaboración con el Gobierno del Estado de Michoacán y con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En el Centro Cultural Universitario de la UMSNH, señaló que la UNAM sigue formando un número muy importante de médicos.

"A la Facultad de Medicina ingresan como mil 300 estudiantes cada año, a mí no me queda duda que están mal distribuidos, por supuesto. Sí se requiere aumentar, pues particularmente el lado de especialidades. El incremento de especialistas en México es un tema que tenemos pendiente desde hace lustros.

Se requiere por supuesto, tener la infraestructura para que se formen, que eso es lo que no ha venido sucediendo, porque el especialista no se forma en un aula, se forma parcialmente en las aulas, pero se nutre del conocimiento y de destrezas en los hospitales", agregó.

Sobre las críticas a la UNAM que, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó a casa a los médicos durante la pandemia, consideró que hubo confusión en lo expresado por el mandatario.