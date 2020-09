Rector se reúne con Subsecretario de Educación Superior de la SEP y la titular de la DGESU

El doctor Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sostuvo una reunión presencial de gestión con el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez y la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), doctora Carmen Rodríguez Armenta, donde no se augura un aumento al presupuesto de las universidades públicas para 2021, pero se reitera el compromiso de reconocer el nivel medio en la aplicación del presupuesto de estas instituciones.

“Estuvimos el martes en la Ciudad de México en una reunión con Luciano Concheiro, con Carmen Rodríguez (…) no hemos cejado en la gestión, es importante tener informada a la comunidad universitaria; hay quienes creen que en la Universidad no pasa nada, que estamos en los umbrales del bienestar y en los umbrales satisfactorios, que los vaivenes de la cuestión económica no impacta a la Universidad, claro que impacta, y la pone en riesgo y hemos sido testigos cómo en los últimos años se ha dificultado cada vez más el cierre de año, la gestión, el conseguir recursos, no ha quedado por falta de evidencias”, expresó el Rector Guerra Liera.

El dirigente universitario informó que “en esta plática (…) no se ve la posibilidad, al menos hasta hoy, de un aumento en el presupuesto” y recordó que el año anterior se dejó a las universidades el mismo presupuesto con un índice inflacionario que no correspondía al real.

Explicó que la SEP solo contempla en el presupuesto de las universidades al nivel superior y no al nivel medio superior, lo que ha representado un problema para las instituciones de educación superior que imparten bachillerato, que en el caso de la UAS el bachillerato universitario es un factor de gran desarrollo y prestigio.

“En el presupuesto no viene destinado recurso para el nivel medio superior y se nos ha señalado en diversas auditorías como mal aplicado el recurso que es para el nivel superior y que se aplica al nivel medio superior, nos señalan el por qué pagamos a maestros de preparatoria, por qué invertimos en infraestructura en el nivel medio, y antes subsanábamos esto con una carta de la DGESU, ahora las reglas han cambiado y en la DGESU no están convencidos en dar esas cartas”, expuso el dirigente universitario.

“Hay el compromiso de reconocer ya lo que es el nivel medio en la aplicación del presupuesto, lo cual no significa que nos van a dar más, sino que nos van a reconocer el monto que se aplica en el nivel medio superior, esperemos que ya en este año eso pueda aplicarse”, detalló.

El Rector agregó que en esta reunión con los funcionarios de la SEP se comentó un proyecto a desarrollarse en el área de la salud al cual se adhiere la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el que ya están agregadas la UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El proyecto es sobre medicina comunitaria y considera que pueda abrir más espacios y plantear la posibilidad de los apoyos presupuestales para atender a una mayor demanda y encausarlo a una actividad que permita que tenga un impacto, es decir, que no sólo que se recupere el número de médicos necesarios, sino que tengan la preparación adecuada de los campos clínicos y que además atienda a las zonas marginadas y necesitadas del país.

“Es un proyecto muy loable que nos lo propuso Luciano Concheiro, lo aceptamos y vamos a participar fuertemente”, puntualizó el Rector.