Redes sociales apoyan a AMLO: "deberían eliminar el horario de verano

México.- Con gran aceptación usuarios en redes sociales han manifestado su postura en torno a la eliminación del horario de verano propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento que dicho horario perjudica la salud.

A través de las páginas de El Debate, nos dimos a la tarea de preguntar a los internautas su opinión sobre la propuesta de AMLO para eliminación del horario de verano.

En la red social de Twitter, de un total de unos 34 votantes que participaron en una encuesta sobre "¿crees que el horario de verano en México se debe eliminar?", el 73.5% respondió "sí" a la eliminación, mientras que el 17.6% señaló que "no”, y el resto de los participantes señalaron que los les interesaba si era eliminado o no.

Mientras tanto, en la red social de Facebook internautas hicieron presentes sus comentarios en torno a la propuesta del Ejecutivo Federal. Muchas de las respuestas fueron positiva a que se elimine el horario de verano, mientras que una minoría señaló que no.

Internautas señalaron que el horario de verano debe ser eliminado, debido a que "no beneficia a nadie", además de que afecta sobre todo en la adaptación a los tiempos de sueño de cada individuo.

Otras usuarios también comentaron que el dicho horario no beneficia en nada, debido a que "no se ahorra" energía, pues su "recibo" sigue llegando alto durante todo el año.

"Eliminar ese horario es una porquería que no sirve para nada", "Sí, que se quite, no sirve de nada, solo para alterar nuestra salud", mencionaron algunos usuarios.

Cabe recordar que el pasado lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la eliminación del horario de verano el cual inicia cada 1 de abril cuando los relojes se adelantan una hora y termina el último domingo de octubre.

“Es muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario”, anunció AMLO en su conferencia matutina en el Palacio Nacional.