Regalan aula móvil a maestra de Aguascalientes; quien daba clases en su camioneta

Calvillo, Aguascalientes. - A través de las redes sociales se hizo viral la maestra Nallely Esparza, quien ante la pandemia del Covid-19, adaptó su camioneta para poder continuar enseñando a sus alumnos a domicilio a través de un salón móvil.

A raíz de esto, la empresa de camionetas Nissan obsequió una camioneta adaptada para dar clases desde la movilidad de un vehículo, en donde podrá continuar enseñando a sus alumnos ante la modificación de la enseñanza de manera virtual a causa del Covid-19.

“La maestra @Nay_EdEsp, de Calvillo Aguascalientes, es un ejemplo de perseverancia y empatía; por eso decidimos sorprenderla con una Nissan NP300 adaptada como salón de clases móvil”, compartió la agencia de Nissan a través de sus redes sociales, en donde agregó fotos del regalo a la maestra.

No obstante, todavía existen brechas para que las familias cuenten con los recursos necesarios para que sus hijos e hijas puedan seguir recibiendo educación a distancia. Tal es el caso de los alumnos de Nallely Esparza Flores, maestra del municipio de Calvillo, Aguascalientes. Ella recorre en su camioneta, casa por casa de sus alumnos, para continuar con la educación de los niños, siguiendo los protocolos y medidas de seguridad necesarios.

Pues ante los principales retos que implican la pandemia, destaca la falta de infraestructura de las comunidades rurales, por lo que la maestra recorre las calles de sus localidad a través de una camioneta Pick-Up para dar clases a los niños que no cuentan con acceso a internet y no pueden tener clases en línea.

La historia llegó a la marca de autos japonesa, por lo que decidieron regalarle una camioneta NP300 con un “salón de clases móvil”, para la maestra, la adaptación se encuentra en la parte trasera del vehículo, a fin de que pueda seguir educando a los niños de escasos recursos, mientras continúe la situación de la pandemia.

A través de un boletín de prensa, el Ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana indicó: "Cuando nos enteramos de la increíble labor de esta maestra, nos reunimos para saber de qué forma podíamos contribuir a este noble trabajo. Decidimos apoyarle en su proyecto, y qué mejor manera de hacerlo, que otorgando a Nallely una pick up Nissan NP300”.

Por su parte, la maestra también agradeció a la empresa de autos porque gracias al regalo los alumnos ya podrán tomar las clases desde el vehículo no tendrán que exponerse al sol, además de señalar que la idea nació de dar clases a sus alumnos que no cuentan con internet.

"Estoy muy agradecida con Nissan Mexicana, no me esperaba esta sorpresa de Nissan y menos que esta NP300 fuera un salón de clases móvil. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases a pleno rayo del sol. Tardaba alrededor de cuatro horas recorriendo todas las casas dando seguimiento y apoyo a mis alumnos; jamás imaginé esta iniciativa por parte de Nissan. Ahora, mis tiempos de recorrido, sin duda, serán más cortos, seguros y cómodos con NP300”, señaló la maestra Nallely.

“Estamos sumamente emocionados de hacer esta entrega, será de gran utilidad para que Nallely siga enseñando a sus alumnos de manera segura y cómoda. Personas como ella hacen la diferencia en la sociedad y merecen lo mejor,” finalizó Joan Busquets, Vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana.