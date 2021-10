Región Lacustre en Michoacán informa horarios de cementerios por Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán.- Ante la llegada de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo de Michoacán dio a conocer los horarios de apertura de 16 de los panteones que año tras año reciben mayor afluencia en el estado por la celebración.

En un esfuerzo de coordinación con los municipios y comunidades de la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán y alrededores, la Sectur informó de los horarios de visita permitidos en los cementerios más importante de Michoacán, además de Janitzio y la comunidad de Cucuchucho cerrarán sus puertas de sus panteones a los visitantes y turistas.

En cuanto al resto de los panteones, los horarios de apertura serán los siguientes:

Pátzcuaro

Panteón Municipal:

01 de noviembre de 8:00 a 20:00 horas

02 de noviembre de 8:00 a 16:00 horas

Panteón del Cristo

01 de noviembre de 8:00 a 00:00 horas

02 de noviembre de 8:00 a 16:00 horas

Panteón de Tzurumútaro

1 de noviembre estará abierto las 24:00 horas

02 de noviembre: cerrará a las 20:00 horas

La Pacanda

Estará abierto de 9:00 a 22:00 hrs.

Cucúchucho cerrará para los turistas

Janitzio cerrará para los turistas

Zacapu

Panteones: San Francisco, San Antonio y Jardín Eterno

Estarán abiertos de 7:00 a 19:00 horas

Tzintzuntzan

Panteones: Municipales

Estarán abiertos en un horario de 8:00 a 22:00 hrs. al turismo

Al público local se permitirá acceso en un horario extendido después de las 22:00 hrs.

Panteón de Ihuatzio

Estará abierto de 9:00 a 22:00 hrs.

Salvador Escalante

Panteones:

Estarán abiertos de 8:00 a 18:00 hrs.

Erongaricuaro

Panteón Municipal

31 de octubre de 8:00 a 20:00 horas

1 de noviembre estará abierto las 24:00 horas

02 de noviembre de 8:00 a 20:00 horas

Panteón Santa María Arocutín

Permanecerá abierto todo el día para los turistas y locales

Quiroga

Panteón Municipal

Estará abierto de 7:00 a 23:00 hrs.

Cabe señalar que, el pasado sábado, arrancó el operativo de seguridad en Michoacán, en el marco de la celebración de la Noche de Muertos, donde se espera la llegada de cientos de visitantes y turistas.

Con cerca de dos mil elementos desplegados de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Municipal, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR) arrancó el Operativo de Seguridad y Vigilancia Noche de Muertos Michoacán 2021.

Además, autoridades exhortaron a la población a que no conduzca bajo los efectos del alcohol, que no maneje cansada, que no use el celular mientras maneja y que no exceda los límites de velocidad permitidos para así evitar tragedias en estas fechas de celebración mexicana, así como seguir los protocolos de salud ante la Covid-19.