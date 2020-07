Regreso a clases en México: Maestros y alumnos esperan mensaje de Esteban Moctezuma

México.- Cuando apenas retomaban actividades rumbo al siguiente ciclo escolar, maestros de escuelas y colegios recibieron la instrucción de hacer una pausa para esperar a lo que la SEP anuncie el próximo lunes. La promesa del Gobierno federal es que ese día se aclararán las dudas, especulaciones y falta de información que han rodeado la reactivación educativa en medio del Covid-19.

"El próximo lunes 3 de agosto, en la conferencia de prensa de la mañana, a las siete de la mañana, el Presidente de la República quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases", dijo ayer en un video el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

"Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar. Seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo. El lunes se va a anunciar cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar".

El miércoles, en una reunión de capacitación con supervisores, inspectores y directores, el director de Primarias de Nuevo León, Luis Manuel Ibarra, anunció que todo se detenía para nuevas fechas.

"Una vez que la Federación nos determine que continuemos con los trabajos, la autoridad educativa local tomará las medidas propias y entonces iniciaremos los trabajos conforme a las indicaciones que superiores nos den", dijo el funcionario.

Padres de familia también están a la expectativa de lo que se anunciará.

"Del colegio me han enviado comentarios de la directora que pide que no nos creamos de rumores", dijo ayer una madre de familia, "y que nos esperemos al próximo lunes a recibir información de parte del colegio".

La SEP anunció la semana pasada que para el regreso a clases habrá un modelo híbrido con clases presenciales y a distancia.

'NADA QUÉ RECUPERAR'

En la reunión con directores y supervisores, el director de Primarias de Nuevo León aseguró que aquí no se pararon actividades escolares por la pandemia, sino que se siguió con la escuela a distancia, por lo que no hay conocimientos por recuperar con los alumnos.

Pese a que expertos han dicho que miles de niños quedaron estos meses vulnerables en su aprendizaje, el funcionario descartó cursos remediales.

En su lugar, dijo, habrá un "Impulso académico".

"Para fortalecer aprendizajes que pudieran haber quedado un tanto débiles, que sería conveniente y necesario fortalecerlos".

Ese día también quedó pendiente resolver la preocupación de maestros sobre la orden de hacerse cargo de la entrega de libros debido al riesgo en salud que esto representa.

Ayer, la dependencia dijo que no tenía novedades al respecto.