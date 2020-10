Regreso a clases presenciales en Puebla sería hasta 2021: Miguel Barbosa

Puebla.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, anunció que el regreso a clases presenciales para nivel básico y medio superior no está definido para este año, y que probablemente que no sea sino hasta el primer semestre de 2021 que haya las condiciones para ello.

Durante la videoconferencia de prensa del pasado martes, Barbosa consideró que un regreso a clases presenciales es riesgoso incluso en color verde del semáforo epidemiológico de Covid-19.

Ante el panorama que mantiene la pandemia y la falta de vacuna, el mandatario subrayó que lo más seguro es que no habrá regreso a las aulas en noviembre, como se había dicho anteriormente, y que lo más probable es que esto ocurra hasta el próximo año.

Seguro en noviembre no. Yo me atrevería a pensar ahora que es para el siguiente semestre, pero todo en función de los factores de riesgo de los niños y jóvenes", manifestó.

Explicó que regresar a las aulas implica el contacto masivo de personas de todas las edades, lo que sin duda representa grandes riesgos de contagios aun cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

Ante este panorama, más de un millón 700 mil alumnos de los diferentes niveles educativos en Puebla tendrán que esperar hasta el próximo año para poder regresar a las aulas

Por otra parte, Miguel Barbosa rechazó que el gobierno de Puebla emita un decreto para que las escuelas particulares realicen descuentos a las colegiaturas debido a que las clases continúan a distancia, ya que se buscó el diálogo con directivos y rectores pero no hubo respuesta.

No hemos podido, la instrucción que le di al secretario de educación es dialogar con las escuelas privadas y no hubo respuesta; no, es negocio, a distancia sigue cobrando la misma colegiatura", dijo.