Anabel Hernández, periodista mexicana exiliada en el extranjero por sus trabajos de investigación sobre narcotráfico, conocedora del Cártel de Sinaloa, dijo en entrevista para EL DEBATE que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja a la población a merced de los delincuentes con su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López:

«El precedente que se está dejando me parece que es como ponerle una pistola en la cabeza a cada ciudadano, es como si 106 millones de personas de pronto, de la noche a la mañana, declaradamente el Gobierno diga:

“Somos rehenes del narco, porque el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de nadie”», señaló. Hernández se dijo sorprendida al enterarse de los hechos violentos ocurridos en Culiacán, ya que —en su opinión— el Gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, en la cotidianidad, no hace la clase de política que detiene narcotraficantes o que hable de los cárteles de la droga, como si estos temas no existieran:

"Este operativo me parece que debió haberse realizado sin el conocimiento, sin la coordinación de todas las fuerzas federales, porque pareciera que fue casi un operativo unilateral de un grupo de militares que decidieron hacerlo; es una cosa para mí inexplicable», comentó, lo que la lleva a pensar que existen muchas partes de esta historia que no concuerdan.

Facción menor

La periodista habló de los cuatro hijos, de los al menos 18, que tiene Joaquín Guzmán Loera que se quedaron a cargo de la facción del Cártel de Sinaloa que le correspondía a su padre. Se trata de Ovidio Guzmán López, su hermano Joaquín Guzmán López y sus hermanastros Iván Archivaldo Guzmán Loera y Alfredo Guzmán Loera.

Sin embargo, la facción mayoritaria en este cártel está en manos del Mayo Zambada, afirmó. «Con la detención del Chapo vino una lucha interna por el liderazgo donde resultaron perdedores Dámaso López Núñez y su hijo, el Mini-Lic, extraditados a Estados Unidos», dijo Hernández.

En ese sentido, la periodista reveló a EL DEBATE que, de acuerdo con información que posee de un informe interno del área de inteligencia de la Secretaría de Marina del 2014, se afirma que ninguno de estos cuatro hijos tiene la capacidad o la dimensión para hacerse cargo del cártel, pues no tenían ningún liderazgo dentro de la propia organización criminal, y cuando el Chapo ya fue condenado a cadena perpetua a principios de este año, todavía su facción quedó aún más debilitada:

Yo he tenido información dentro del propio cártel que había quedado muy debilitado, al menos hasta principios de este año», mencionó.

"¿Qué ha sucedido de principios de este año hasta el día de ayer, que parece que esta pequeña y minúscula facción ha crecido de esta manera?», cuestionó.

Para ella, parte de las cosas artificiales en este caso, y que no se pueden comprender bien, son que diga el Gobierno de México que no había capacidad de fuego, que las Fuerzas del Orden del Estado quedaron disminuidas ante la fuerza de cincuenta, cien, doscientos criminales que estaban en las calles, cuando se sabe que Sinaloa cuenta con bases militares, que se tiene a las Policías Municipal, Estatal, y además la Guardia Nacional, y que digan que no tenían fuerza del Estado, un argumento no creíble simplemente por los números, opinó.

Aunque dejó claro que esta versión podría ser cierta por la división interna que existe en el Estado desde hace treinta años, que una parte haya protegido a Ovidio Guzmán Loera y la otra parte lo haya querido detener:

«Esa es la única manera en que el Estado fraccionado no haya tenido la suficiente fuerza para enfrentar lo sucedido este jueves, que sería la única justificación que puede haber para que el Estado no haya actuado para que digan que estaba en debilidad en comparación a un grupo criminal, que aunque pueda ser muy poderoso, ¡no es más que un grupo criminal!», exclamó.

La guerra

Anabel Hernández recordó el episodio ocurrido el 30 de abril del 2008, cuando estalló la guerra en Culiacán entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, en la que empezó a haber balaceras como pasó este jueves:

«Lo que yo encontré de la narración de un capo, de un importante jefe del Cártel de Sinaloa, es que ese día, el 30 de abril, la Policía Federal junto con algunos miembros del Cártel de Sinaloa fueron a combatir contra los Beltrán Leyva, solo así el Cártel de Sinaloa pudo enfrentar una guerra así en su propia ciudad, no solos».

Por ello, la periodista destacó que, respecto a los hechos del jueves pasado, esta pequeña facción del Cártel conformada por los hijos del Chapo solo pudieron haberlo hecho con recursos: «Con dinero, porque ese es el tema, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el Gobierno de México han tocado un peso, ni un dólar de la fortuna del Chapo Guzmán.

Todo el mundo se pregunta: ¿dónde están los 14 billones? Bueno, una parte de los 14 mil millones de dólares estuvo ayer ahí, porque para que esa gente se movilizara, de acuerdo a toda la información de la mecánica y estructura que yo tengo y voy a publicar, se requiere un salario mensual. Estos no eran los amigos de Ovidio o sus compañeros de la escuela que querían ir a ayudarlo, estos no eran familiares o gente que lo admira, ¡no!. Esto era gente a sueldo».

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que solo le han confiscado a Joaquín Guzmán Loera un reloj, una computadora y cinco pistolas en 18 años, que se supone que el Gobierno lo ha perseguido, mencionó Hernández.

Gobernanza

¿De qué lado estuvo el Gobierno de Sinaloa?», cuestionó la entrevistada.

Esto porque estos eventos de violencia se suscitaron en plena zona urbana, en la capital del estado, que tiene presencia de fuerzas policiales; no fue una situación en la montaña o en la sierra, que podría dificultar la intervención de estas fuerzas, por lo que, para la periodista, son los mismos funcionarios públicos quienes les dan el pitazo.

Fuego contra fuego

Respecto a las declaraciones del presidente López Obrador con respecto a que en estos hechos de violencia no se puede apagar el fuego con el fuego, la periodista fue clara, ya que destacó que estas declaraciones son usadas por el tabasqueño de manera tendenciosa, pues explicó que una característica fundamental de cada Gobierno del mundo es tener la capacidad unilateral de ser la fuerza, la autoridad, esa es la característica del Estado:

"Cuando el Estado no tiene más esta fuerza, ya no es un Estado, es el mundo salvaje, por eso existe la Constitución, las leyes, que regulan la fuerza de este Estado", dijo.

Explicó que el Estado tiene el poder de ejercer la fuerza de manera legal, no masacrando personas, con operativos, confiscando bienes a los narcos:

"Porque aquí el Gobierno habla como si la única capacidad de fuerza del Estado es matando narcotraficantes. Nadie le está pidiendo eso, lo que se pide es que haya justicia y que quienes cometan delitos vayan a la prisión, esa es la capacidad de fuerza del Estado".