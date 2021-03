Relata mujer intento de asesinato: "Rézale a quien más creas, porque tú ya estás muerta"

Tamaulipas.- "Rézale a quien más creas, empieza a rezar porque tú ya estás muerta, porque tú viva de aquí no sales", fueron las palabras que le dijo Eduardo García Monroy a Naget Abraham el 3 de enero en un hotel en Tampico, Tamaulipas.

En redes, la víctima contó cómo su ex pareja intentó asesinarla y la agresión a su bebé, Suffian, de entonces siete meses de edad. Aún no estaban divorciados, pero se separaron en 2020.

Tras pasar el Año Nuevo con la familia de Eduardo, Naget, él y su hija se encontraron en un hotel.

De acuerdo con el testimonio, todo empezó cuando su ex pareja le preguntó si ya no quería estar a su lado y tener otro hijo, a lo que ella respondió que no.

"Él muy enojado agarra su celular y lo avienta directamente hacia Suffian, le cae en la cara, yo veo que estaba sangrando, ojos, nariz, boca, lo cual le empiezo a gritar: '¿Qué hiciste?, ¿qué hiciste?', se acerca y me arrebata a Su y me dice: 'Pobre de ti si dices algo de lo que pasó'", aseguró.

Posteriormente, relató, salió de la habitación en busca de ayuda. Cuando los trabajadores del hotel se retiraron del cuarto al dejar el material de curación, las cosas empeoraron.

"Empieza a colocar una chamarra como en el guardapolvo de la puerta, yo en todo momento estuve tratando de atender a Su, la cargo, la intento consolar, porque no dejaba de llorar; en ese momento llega, avienta las cosas que le dieron, avienta a Su sin importarle a dónde. Gracias a Dios cayó en la cama", expresó.

Me ahorca, me empieza a hacer para atrás y me ve a los ojos y me dice: '¿Qué pensabas, por qué hiciste eso?, recuerda.

La mujer reconoció que no supo cómo reaccionar, que no era fácil pelear con él y sólo estaba pensando en su hija.

Su agresor la empezó a golpear en la cara, le jaló el cabello, la tiró al piso, la pateó y la arrastró por toda la habitación.

"En ese momento lo único que podía pensar era no puedo morirme enfrente de mi hija, y rezaba y rezaba".

En algún momento, narró, se dio por muerta porque ya no podía abrir los ojos, apenas respiraba y vomitó sangre.

Naget aprovechó que Eduardo entró al baño para desamarrarse, tomar su celular y a su hija y salir de la habitación, para después pedir ayuda y ser trasladada a un hospital.

