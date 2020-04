Renacen los viñedos de Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes vive hoy un singular renacer en torno a la producción de vinos de calidad, apuntalado por modernos proyectos, enología de precisión y etiquetas que atienden a todo tipo de estilos y gustos. El futuro es, sin duda, prometedor.

Enclavado en el Altiplano Mexicano, Aguascalientes se diferencia por su peculiar climatología: semiseco en el 86 por ciento de su territorio, con apenas algunas zonas templadas en el suroeste y noroeste, con altitudes de entre 1 mil 900 y 2 mil metros sobre el nivel del mar, y dominantes suelos arcillo arenosos y calcáreos.

Históricamente, la región fue complicada para el cultivo de la vitis vinífera; lluvias abundantes, que arrecian en el periodo en que los frutos terminan su desarrollo, suelen derivar en problemas de maduración alcohólica. Sin embargo, la fórmula que combina agricultura de precisión y cepas congruentes al terreno local, guiada por una nueva generación de viticultores, enólogos y entusiastas, ha logrado mucho mejores resultados.

Las cifras oficiales lo confirman. De acuerdo con Somos Vid Aguascalientes, hoy la vitis vinifera tiene presencia en siete de los once municipios que integran el estado: Calvillo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Tepezalá y Aguascalientes capital.

Alrededor de 150 hectáreas de viñedos -que algunos aseguran son casi 300- se destinan al cultivo de cepas como Moscatel, Carignan, Nebbiolo, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Viognier, Macabeo, Chardonnay, Sylvaner y Grenache Blanc, entre muchas otras.

Apenas una decena de proyectos poseen viñedo y bodega propios. Muchísimos pequeños productores dan vida a sus etiquetas en el Centro de Estudios de la Vid de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, mejor conocido como Centro de Valor Agregado; esta institución pública, dedicada al estudio de la viticultura y la enología, actúa como "bodega incubadora" de vinícolas emergentes.

¿Vinos y estilos? Blancos y tintos jóvenes, rosados, tintos con barrica y hasta mistelas y destilados de uva surgen a lo largo y ancho del terruño aguascalentense. Los mejores resultados, sin embargo, están ligados a cepas como Merlot, Nebbiolo, Tempranillo, Syrah y Malbec, del lado de las tintas, y Grenache Blanc, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Viognier y Macabeo, en blancas.

Si bien en este universo productivo es imposible hablar de una tipicidad genérica, la expresión hidrocálida podría asociarse a un puñado de descriptores aromáticos y gustativos. Los blancos suelen mostrar intensa frutalidad, acidez vibrante y buen balance alcohólico, mientras que los tintos tienden a ser jugosos, con acidez viva y estructura baja a media. Muchos, cabe decir, siguen siendo rústicos y cortos en expresión sensorial.

De origen hidrocálido

Aguascalientes reúne una decena de vinícolas con presencia en el mercado. Sus vinos ganan cada vez más terreno en el gusto de críticos, campeonatos y consumidores:

Vinícola Casa Leal

Fundada hace casi 60 años por el químico Jorge Ríos Leal, es una de las principales empresas vitivinicultoras de Aguascalientes.

Se enfoca en la producción de vinos blancos, tintos tranquilos, brandy, aguardiente de uva y concentrado para jugo a partir de la uva Ruby Cabernet.

Bodegas de la Parra Casa-Ubon

Ubicada en la periferia de Aguascalientes capital y dirigida por Óscar de la Parra, se dedica a la producción de vinos de calidad, particularmente tintos, con un enfoque absoluto hacia la viticultura orgánica.

El gran ícono de la bodega es Paradoja, un Malbec criado en roble francés de grano extrafino, repleto de fruta negra, especias cálidas y tonos florales.

Hacienda de Letras

Reúne cerca de 100 hectáreas a lo largo de Aguascalientes y Zacatecas, donde produce Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo, Sangiovese, Merlot, Syrah, Ruby Cabernet, Muscat Blanc y Chenin Blanc.

Su vieja hacienda y sala de barricas, con 166 años de historia, son parte fundamental del patrimonio histórico de Aguascalientes.

Vinícola Hasen

Establecida en 2009, se enfoca a la producción de ensambles y monovarietales como Optimus de Hasen, Hasen, Intervalo, Staccato y Rosato, este último una auténtica revelación.

La fruta procede de viñedo propio, aunque los procesos enológicos se realizan en conjunto con el Centro de Valor Agregado de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.

Bodegas Origen

Montada sobre una vieja duraznera en Ejido Garabato, se trata de una de las vinícolas de mayor referencia en el estado de Aguascalientes.

Con enología atrevida y propositiva trabajan la confección de blancos, rosados y tintos a base de Grenache Blanc, Malbec, Petite Syrah, Tempranillo, Syrah y Cinsault. Su Albo es un excepcional Grenache Blanc con tres meses de barrica.

Vinícola Renacimiento

Fundada en 2011, como un proyecto familiar de Yurysol Romano y Jorge García. Trabaja con el Centro de Valor Agregado en la vinificación de blancos, rosados y tintos tranquilos de Malbec, Grenache, Nebbiolo, Syrah y Sauvignon Blanc.

Desde 2018, la bodega posee un viñedo propio plantado con Nebbiolo. En 2019, su rosado Irana Malbec se adjudicó el Premio al Rosado Revelación del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Vinícola Santa Elena

Máxima referencia de Aguascalientes. Establecida en 2005 con un claro enfoque: agricultura de precisión y enología de vanguardia para crear vinos de calidad, como Sophie, Sophie Blanco y sus múltiples Tablas.

Los viñedos, a más de mil 850 metros sobre el nivel del mar, en suelos arcillo arenosos, reúnen condiciones óptimas para el desarrollo de Malbec, Merlot, Nebbiolo, Syrah, Cinsault, Chenin Blanc y Viognier.

Valle Redondo

Fundada en 1964 por Don Luis Ferruccio Cetto, trabaja en la producción de vinos tranquilos sencillos, vinos de volumen en envases de cartón, espirituosos, bebidas alcohólicas mezcladas, sidras y jugos.

Sus productos se exportan a los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, además de ser una de las maquiladoras más importantes del sector de bebidas en México.

