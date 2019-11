Renuncia a nombramiento como Cónsul de Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO.-Víctor Alberto Barreras renunció a su nombramiento como Cónsul titular de México en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que éste fuera suspendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



El pasado 29 de octubre, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió la suspensión del nombramiento, que él mismo realizó, después de que se diera a conocer que Barreras fue denunciado en 2011 por tener relaciones sexuales con una menor de edad.

En una carta fechada el 12 de noviembre y dada a conocer ayer por la Cancillería, el político sonorense dijo que la decisión de renunciar al nombramiento fue resultado de una "iniciativa personal de no estar dispuesto a seguir siendo objeto de calumnia" por lo sucedido en Cajeme, Sonora, hace ocho años."Con honor y transparencia me defendí asegurando no contar con antecedentes penales ya que no hay pruebas en mi contra porque los hechos de los que fui acusado no existieron y no fueron confirmados ni por la supuesta víctima ni por sus padres", aseguró.Reiteró que no cuenta con antecedentes penales y afirmó que buscará comprobar su inocencia.