Renuncia mando policial en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Óscar Alberto Aparicio Avendaño presentó su renuncia como titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).



"Por una decisión meramente personal he decidido a partir del 15 de mayo meter mi renuncia del cargo que ostentaba como Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua y reincorporarme a la Guardia Nacional que es a donde pertenezco", declaró el mando policiaco.

Quiero agradecer al señor Gobernador Javier Corral Jurado por todo el apoyo brindado a este servidor, también por supuesto al señor Secretario de Seguridad Pública Emilio García Ruiz, agradecerle la oportunidad que nos dio y reiterarles que estaremos en comunicación y coordinados en la nueva trinchera y nueva encomienda que estaremos desempeñando, agregó.



En noviembre de 2016, Aparicio Avendaño, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Federal, asumió como titular de la entonces Policía Estatal Única en Chihuahua.



El Gobernador Javier Corral informó en aquella ocasión que acordó el nombramiento con el ex Presidente Enrique Peña Nieto; el ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; y el ex Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

Te puede interesar

Mueren 2 sicarios tras caer a un canal durante persecución en Reynosa

Hallan cuerpo asesinado y desnudo en un baldío en Ciudad Juárez

Hallan un hombre sin vida en Bocoyna, Chihuahua



Se informó que Aparicio Avendaño, quien pidió licencia a la Policía Federal para asumir el cargo en Chihuahua, cuenta con una trayectoria, capacitación y experiencia en la División de las Fuerzas Federales.



El Gobierno del Estado refirió que el mando, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es capitán piloto aviador, licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Aduanales y Maestro en Estudios de Seguridad y Defensa Interamericana por el Instituto de Defensa Interamericana en Washington, DC.