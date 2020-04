Reportan a 30 médicos con Covid-19 en BC

Ciudad de México, México.-El Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, informó que en el Estado hay más de 30 médicos positivos a Covid-19, entre ellos directivos de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en Mexicali, un área administrativa donde laboran más de 100 personas.

"Tenemos arriba de 30 médicos confirmados de todo el Estado, algunos están en recuperación y otros más se están incorporando. Algunos están hospitalizados, no hay ninguno crítico", dijo en conferencia de prensa.

"Uno estaba en cuidados intensivos, pero salió y se está recuperando. Algunos ya están en su domicilio, hay cuatro médicos en recuperación", indicó Pérez Rico.

El Secretario de Salud acotó que no sólo el Seguro Social ha tenido brotes de Covid-19, también instituciones del Estado, incluyendo áreas administrativas.

"No nada más se han presentado casos en el Seguro Social, también en la Secretaría de Salud , en el Isstecali, aquí mismo en Mexicali, en la Jurisdicción 1 tiene tres de sus directivos (confirmados), el administrador, el jefe de jurisdicción, y unos epidemiólogos se tuvieron que aislar porque presentaban sintomatología compatible con esto", señaló.

"Es una oficina administrativa donde no se reciben pacientes (de Covid-19), pero eso no excluye que te puedas infectar, todo el sector salud va a ser golpeado porque vamos a atener que seguir trabajando", añadió.

Pérez Rico subrayó que el trabajo de los médicos y enfermeras es de riesgo.

"Este es nuestro trabajo, es riesgoso, le agradezco infinitamente a todo el personal que se siga poniendo la camiseta, no es algo que queramos, todos los días el personal se despide de sus esposa e hijos, van diario a áreas donde hay pacientes Covid-19 positivo", expuso.

"Todos se exponen a ser infectados, por supuesto que vamos a tener casos y esto va empezando en la fase de aceleración", reconoció.

El funcionario estatal apuntó que Baja California es uno de las zonas "más golpeadas" a nivel mundial.

"Baja California es uno de los Estados que más ha sido golpeado por el Covid-19, lo que nos hace fuertes también nos hace débiles, la comunicación de migrantes y mucha transición de personas, nos hace fuertes, pero también nos hace débiles en esta situación, nos expone", argumentó.

"El Covid-19 no se había presentado en esta escala y en estas dimensiones, nos sorprende la cantidad de personas y la rapidez con la que se están infectando y los tratamientos son los mismos que Italia y Estados Unidos, no tenemos escasez de ventiladores, es que los pacientes no responden por las comorbilidades", admitió.