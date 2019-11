Reportan desaparición de Irma Galindo, ambientalista de Oaxaca

Oaxaca.- A través de las redes sociales se reportó la desaparición de la ambientalista Irma Galindo.

Además se reveló que fue vista por última vez el pasado 10 de noviembre en el pueblo de Ndoyocoyo en el estado de Oaxaca, México.

Según informó Excélsior, se dijo que familiares, amistades y ambientalistas emprendieron la búsqueda de la defensora de los bosques, Irma Galindo Barrios, de 36 años.

Entre las últimas acciones que la mujer hizo está una publicación que colgó en la red social Facebook, misma que fue ventilada el 27 de octubre.

Irma Galindo denunció el clima de hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Heriberto Nicanor Alvarado Galindo y el comisariado, Crescenciano Sandoval Quiroz.

"Desde hace días mis propios vecinos me dijeron que vendrán por mí. Igual hoy me di cuenta de dónde sacan las verdaderas mentiras. Es la misma estrategia que usó el comisariado y el presidente para sacarme del cabildo (donde colaboró en tareas de salud) porque yo no estaba de acuerdo que invirtieran más en alcohol que en actividades culturales. Como sea no conozco el miedo. Como siempre digo a las pruebas me remito”, posteó la ambientalista.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades locales no han declarado nada, tampoco el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.