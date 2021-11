Reportan detención de diputado priista y su hijo en Veracruz

Veracruz.- El diputado Gustavo Díaz Sánchez, del PRI, fue detenido por la Fuerza Civil de Veracruz, cuando ingresó a una comandancia de la corporación para confirmar si ahí se encontraba su hijo, José Alberto Díaz López, quien presuntamente también habría sido arrestado, reportaron colaboradores.

Lázaro Cruz Bustamante, trabajador del Ayuntamiento de Cosolapa, de donde es originario Díaz Sánchez, alertó en un video emitido desde la cuenta del legislador oaxaqueño del Distrito 1 que éste fue retenido en la comandancia del Municipio de Fortín de las Flores.

"Estamos frente a la delegación de Fuerza Civil en Fortín de las Flores, Veracruz, estamos rodeados de elementos de la Policía estatal, no nos dejan pasar, estamos en la vía pública y no nos dejan salir, ya nos revisaron, estoy con la esposa del diputado, Araceli López, y otros compañeros, no sabemos nada.

Leer más: "Se veía despilfarro": Loret de Mola exhibe la vida de lujos de Rosario Robles con Peña Nieto

"El motivo de nuestra visita fue preguntar por el hijo del diputado, José Alberto Díaz López, el diputado entró a sus oficinas para preguntar, es la hora que no sabemos nada ellos, tiene más de una hora que el diputado entró a sus oficinas y no sabemos nada de ellos", expresó.

"Estamos rodeados, no nos han dicho el motivo por el cual no nos podemos retirar, ya nos revisaron todas nuestras pertenencias, nos fotografiaron sin nuestro permiso, no es posible que esté pasando esto, estamos privados de nuestra libertad de manera ilegal, no nos permiten el libre tránsito, no nos permiten salir, no nos dicen el motivo por el cual no nos podemos retirar".

De acuerdo con reportes locales, se presume que el hijo del legislador fue detenido por posesión de arma en la vía pública desde la mañana, lo que provocó múltiples protestas en esta zona limítrofe de Veracruz con Oaxaca.

En diferentes imágenes, se registró que un grupo de manifestantes quemaron llantas y las colocaron en medio de la vía Tezonapa-Omealca para impedir el tránsito vehicular, con el argumento de estar hartos de la Fuerza Civil.

Además del bloqueo de esta vía, también se alertó de protestas en la localidad conocida como La Quebradora, cerca de la región de la Cuenca del Papaloapan.

Leer más: Balacera en Tulum: violencia del narco opaca el turismo en México

Hasta el momento, ninguna autoridad de Veracruz o Oaxaca ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas dos presuntas detenciones.