Reportan fallas en app de BBVA

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales reportan fallas en la aplicación móvil de BBVA, como recibir notificaciones de retiros que no han realizado, así como no poder ingresar a la app.

"@BBVA_Mex @BBVARe_mx Qué onda me llegó un retiro que no hice y las apps no me funcionan, marco a las líneas y no hay sistema! #BBVA", reportó un usuario.

A través de la cuenta BBVA Responde, la institución financiera señala que ya se encuentra trabajando en la falla.

"Nos encontramos trabajando en esta situación. Adicional ¿podrías compartirnos una imagen del mensaje que recibiste?", respondió al reporte de un usuario.

Un gran número de usuarios en redes sociales ha compartido los problemas que han tenido con la app, y piden que la falla sea solucionada de manera eficaz.

Además, también han reportado fallas en cajeros automáticos, por lo que muchos han expresado su molestia y exigen un servicio digno.

Este es el panorama hoy de todos los cajeros de @bbva en #Sincelejo, PÉSIMO SERVICIO.

HAY TOTAL Y GENERAL INCONFORMIDAD CON BBVA.

"Yo que ustedes estaría muy, pero en serio muy, al pendiente de sus movimientos de @BBVA_Mex que está haciendo cosas bien raras con su banca en línea", acusó un usuario.

Hasta el momento, BBVA no ha emitido información oficial sobre las causas que han originado estas fallas en la app y en cajeros.

BBVA invertirá 63 mdp en México en sexenio de AMLO

BBVA invertirá 63.000 millones de pesos en México durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), anunció el martes 11 de junio el director general de su filial mexicana, Eduardo Osuna.

"Somos y seguiremos siendo el banco del futuro en el país y el principal aliado financiero de México", expresó Osuna durante la Reunión Nacional de Consejeros Nacionales del BBVA, celebrada en un hotel de Ciudad de México.

La inversión prevista, que se destinará en renovación de sucursales y otros negocios, es un 22 por ciento mayor a los 52 mil millones de pesos que se planearon durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El directivo marcó como uno de los grande objetivos para los próximos años cubrir todo el territorio mexicano con servicios financieros, ya sea mediante nuevas sucursales bancarias o extendiendo la banca digital.

Según informó, BBVA en México tiene una cobertura del 96 por ciento de la población, que se encuentra en el 67% de los municipios del país, lo que se traduce en mil 834 sucursales y 12 mil 595 cajeros automáticos.

En su objetivo de extender la banca digital cuenta con el apoyo del presidente López Obrador, quien en la 82 Convención Bancaria, celebrada en marzo, subrayó la necesidad de que todos los municipios del país tengan acceso a redes de internet, publicó EFE.