Reportan inconformidad ante los servicios del IMSS

La insatisfacción es una constante que rodea a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): siete de cada diez usuarios del servicio médico presentan algún grado de inconformidad, pasando desde el 21.21 por ciento que está poco satisfecho, un 22.94 por ciento que se declaró insatisfecho, hasta llegar a los 30.74 puntos porcentuales, donde los consultados marcaron que estaban muy insatisfechos [pregunta 1], de acuerdo con un sondeo realizado vía redes sociales (Facebook y WhatsApp) por el equipo de Encuestas de EL DEBATE.

Igualmente, los plazos de espera para la obtención de citas con los doctores especializados fue el factor con la peor medición: casi siete de cada diez consultados lo destacaron como muy malo o malo, con el 35.92 y el 33.50 por ciento, respectivamente [pregunta 2].

Asimismo, la espera para las consultas es otro de los factores que molestó a los usuarios de las redes sociales: casi seis de cada diez cibernautas aseveraron que el retraso en las citas médicas es malo (29.95 por ciento) y muy malo (con el 27.41 por ciento), de acuerdo con los resultados [pregunta 3].

Sugerencias

Dentro de las opciones que contribuirían a la mejora de estos servicios de salud, una mejor atención por parte del personal destacó, con el 21.01 por ciento de preferencia; seguida de una mayor cantidad de personal médico (electa por el 19.11 por ciento), así como un mayor presupuesto para la institución (16.35 por ciento de incidencia), de acuerdo con la opinión de los usuarios cibernéticos. Otros factores que mejorarían sustancialmente el servicio fueron más clínicas (14.44 por ciento), erradicar la corrupción al interior de los nosocomios (13.16 por ciento) y, finalmente, una mejor administración (11.68 por ciento) [pregunta 3].

En otro aspecto, el trato del personal hacia los pacientes —según lo indicado por los lectores digitales de EL DEBATE—, permanece con una evaluación negativa, al sumar las respuestas de malo o muy malo los 46.74 puntos porcentuales [pregunta 5].

Sin cambios

Con el inicio de la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre del 2018, la percepción de al menos siete de cada diez usuarios de los medios electrónicos de comunicación es que el servicio proporcionado por el IMSS sigue igual, de acuerdo con la información proporcionada por los seguidores de las redes sociales de EL DEBATE [pregunta 4].

La renuncia de Germán Martínez Cázares el 21 de mayo del 2019 como director general del IMSS por presuntas fallas en el presupuesto y «de organización de este importante organismo, potenciadas por la guillotina a los recursos impuesta por el Ejecutivo», dejó a Zoé Alejandro Robledo Aburto a la cabeza del Instituto [nota disponible en el enlace https://bit.ly/2I29Ux1].

Martínez denunció que para cumplir con las instrucciones de austeridad y disciplina del gasto, ordenadas por el presidente de la República, «algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa y «ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social».

Además, agregó que Andrés Manuel López Obrador siempre proclamó el fin del neoliberalismo, pero que en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: «Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo, que el encargo».

No obstante, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rubén Rocha Moya abundó que no conoce sobre la existencia de un plan que reformule los principales problemas expuestos por la ciudadanía.

Sobre el surtido de fármacos, Rocha Moya se limitó a reconocer las directrices marcadas por López Obrador: «No conozco algún plan de reestructura en el IMSS y, sobre el abasto de medicamentos, lo más actualizado es lo declarado ahora mismo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que estará abocado a resolver el abasto de medicinas», afirmó.

Por su parte, la diputada federal Nancy Yadira Santiago Marcos aseguró que con la reciente modificación en el organigrama del IMSS llegaron cambios de igual forma a la adquisición de las medicinas: «Al hacerse las compras consolidadas, vamos a garantizar el tener medicamentos a precios más accesibles. Se ha visto que había medicamentos inflados, y así se garantizará el abasto en las clínicas», expuso.

La legisladora asentó que el camino marcado en el IMSS es positivo y coadyuvará a limpiar la imagen que existe del instituto: «Nos querían hacer creer que habría desabasto de medicina, que no alcanzaría el dinero, que no hay dinero: claro que lo hay. El presidente de la República ha dicho que no escatimará en recursos para garantizar la salud de los ciudadanos».

Enfatizó que una labor directa de los diputados es la observancia en la operación de áreas específicas del IMSS.

Al cierre de la presente edición, Yadira Santiago expresó que no hay un acercamiento con Zoé Robledo. Externó que se garantizará la llegada de los medicamentos a las instituciones en tiempo y forma: «Estamos a finales de que se cumpla el plazo de la entrega-recepción de la Administración pasada, y por ese motivo es que hubo un poco de retraso. El plazo se cumple a finales de este mes. Confiamos que en junio se hagan los nombramientos con las personas que habremos de estar tratando los temas de agricultura, del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para garantizar tener más información y darla a conocer», indicó.

Recortes

Finalmente, Alfredo Villegas Arreola, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que la aplicación calendarizada del presupuesto federal aprobado el 24 de diciembre del 2018 (fecha en la que la Cámara de Diputados le dio el visto bueno) no se ha cumplido, esto agravado por las disminuciones y retenciones a instituciones como el IMSS y el Issste. Ante este panorama, llamó al Gobierno federal a no hacer recortes a sectores tan sensibles como el de la salud de los trabajadores mexicanos:

«Redundan en la operación, en los servicios, en una austeridad mal pensada; terminan en daños físicos, en no atender a la gente en sus reclamos de medicina, de tratamientos, curaciones, etcétera. Hay una exigencia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumpla el calendario de aplicación de los recursos que se aprobaron en el Presupuesto federal 2019».

LOS DATOS

Incidente

El 26 de mayo del 2019 se reportó un incendio en el Departamento de Archivo en el IMSS de Mazatlán, lo que causó pánico y movilización de los elementos de emergencias [nota disponible en https://bit.ly/2YNGUjo].

Denuncia

El 27 de abril del 2019, derechohabientes del Issste en Sinaloa reclamaron por la falta de medicamentos contra la hipertensión y la diabetes [nota publicada por EL DEBATE disponible en el enlace https://bit.ly/2YRElgf].

