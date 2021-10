Reportan muerte de un trabajador de ICA en protesta en refinería Dos Bocas

Tabasco.- Un trabajador de ICA Fluor murió por un disparo de arma de fuego tras un enfrentamiento contra policías antimotines en el segundo día de paro en la refinería Dos Bocas, en Tabasco, acusaron obreros.

Uno de los trabajadores denunció en entrevista con Reforma que su compañero murió este miércoles por un disparo que recibió en la espalda por parte de antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), quienes les impidieron acceder a las obras de la refinería Dos Bocas.

"Murió uno que recibió un disparo en la espalda, por la cadera, murió en la ambulancia rumbo a Paraíso. Al muchacho lo hirieron con arma de fuego, igual tiraban balas de goma y proyectiles de gases lacrimógenos", afirmó.

Hasta el momento no existe una versión oficial por parte del Gobierno de Tabasco sobre el operativo que se realizó a temprana hora en las instalaciones de la refinería, en conjunto con la vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina.

Los trabajadores de la refinería Dos Bocas fueron agredidos por policías antimotines. Foto: Especial

El enfrentamiento de los empleados, los cuales desde ayer iniciaron un paro, contra policías estatales inició aproximadamente a las 5:30 horas sobre la vía federal Paraíso-Puerto Ceiba, frente a la puerta 2 de la construcción.

"Nosotros ingresamos a las cinco y media de la mañana, nos negaron el acceso a los que no tienen credencial de la ICA, llevamos 7 meses laborando y no nos han entregado nuestra credencial. Al no entregar credencial, la gente empezó a alborotarse, los que estamos en paro somos muchos, mucha gente viene de otros lados y no les importa ganar una miseria, que es lo que nos pagan", añadió.

"La policía empieza a agredirnos, insultarnos, llegamos al extremo como manifestantes, tiramos escombros y nos respondieron con tiros. Hay al menos otros cinco lesionados y uno que murió".

En imágenes difundidas por los propios manifestantes, se registró cómo alguno de ellos resultó con lesiones en una pierna, otro en las costillas y uno más en el cuello, así como también cómo los elementos antimontines arrojaron más gas lacrimógeno para dispersarlos.

Los trabajadores de ICA Fluor en la refinería Dos Bocas iniciaron su paro ayer martes para exigir mejores condiciones laborales y pago de horas extras.