Reportan nuevo sismo de magnitud 4.1 en Crucecita, Oaxaca

Oaxaca.- Un nuevo sismo de magnitud 4.1 en la escala de Richter se registró en la comunidad de Crucecita, en la Bahía de Huatulco, Oaxaca a las primeras horas del 25 de julio, según informó el Sistema Sismológico Nacional.

Este nuevo movimiento telúrico tiene lugar poco más de un mes después de que se registrara el sismo de 7.5 grados de magnitud en la misma zona, y que desde el pasado 23 de junio ha tenido 8 mil 63 réplicas, informó Protección Civil.

Servicio Sismológico Nacional informó a través de su cuenta de Twitter que el sismo tuvo su epicentro a 49 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, alrededor de las 00:31 horas (hora centro) de este 25 de julio, con una magnitud de 4.1.

Sin embargo, a consideración de su magnitud que no representaba un peligro, la alerta sísmica no fue activada. No se reportaron daño materiales ni pérdidas humanas.

Sismo de 4.1 en Crucecita, Oaxaca/Captura de pantalla

Oaxaca, el estado con mayor sismos en México

El día de ayer, el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), David León Romero, informó que durante el año 2019 se registraron en México un total de 26 mil 418 sismos, de los cuales el 54 por ciento tuvieron epicentro en Oaxaca.

León Romero recordó el sismo del pasado 23 de junio que tuvo repercusiones en varios estados de México y fuertes daños en la Ciudad de México, pues en lo que va del año es el movimiento telúrico más fuerte registrado.

David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil/Segob

Este sismo con magitud de 7.5 dejo en Oaxaca a 72 municipios en declaratoria de emergencia y una declaratoria de desastre para 157 municipios.

Será hasta el próximo 5 de agosto que se dé un reporte, luego de concluir los censos en el estado, para dar a conocer los daños materiales y pérdidas humanas, que el sismo y sus réplicas han dejado hasta ese fecha en la entidad, aseguró David León Romero.

