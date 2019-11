Reportan plaga de garrapatas en sectores de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una plaga de garrapatas invaden viviendas en diferentes colonias de la ciudad de Hermosillo.

Las colonias afectadas son Tierra Nueva, Puerta del Rey, Los Arroyos y La Cholla, así lo mencionó Jorge Zepeda Redondo, titular del Centro de Atención y Felina.

El titular de la mencionada dependencia también mencionó que ya se trabaja para combatir la presencia de insectos mediante fumigaciones y una pintura especial para las casas que se encargan de casos extremos. Reciben de cuatro a cinco reportes diarios.

La pintura se esta aplicando en las viviendas, cabe mencionar que no es tóxica para los habitantes, ni para las mascotas pero es fatal para los insectos.

Los residentes de las colonias antes mencionadas mandan videos y fotos a la dependencia donde se muestran mascotas llenas de garrapatas.

¿Qué hacer ante la picadura de una garrapata?

Parar tratar la picadura de una garrapata, primero debes quitar la garrapata de inmediato y con cuidado para esto debes usar unas pinzas o tenazas de punta fina. Procura siempre hacer movimientos tirando hacia arriba para no apretar ni retorcer la garrapata y evitar que queden restos de ella incrustados en la piel. No uses vaselina para retirarla y tampoco fósforos calientes.