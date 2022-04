Reportan que se reactivó incendio en sierra de Álamos, en Sonora

Sonora.- Ejidatarios urgieron de nuevo el apoyo de autoridades federales y estatales pues se ha reactivado el incendio en la sierra de Álamos, en Sonora.

"Ya vamos a llegar a las 4 mil hectáreas consumidas por el fuego, necesitamos otra vez el apoyo de las autoridades federales y estatales, el incendio no se ha apagado, no se ha mitigado", dijo a REFORMA José Luis Valdez, comisario suplente del Ejido La Aduana.

"Se hizo un esfuerzo para combatir el incendio, inicialmente por nosotros los ejidatarios y la comunidad, después Protección Civil del Ayuntamiento de Álamos y de Navojoa, posteriormente llegó el Gobierno federal con un helicóptero de la Marina, la Comisión Nacional Forestal hizo un buen papel coordinando los esfuerzos de todos, pero hoy miércoles otra vez se reavivó el fuego", explicó el comisario.

Tras un sobrevuelo, explicó, se detectaron otros conatos de incendio en parte de los ejidos La Aduana y Tetajiosa, que también forman parte una Área Nacional Protegida, según el decreto emitido en 1996.



Valdez reprochó que la política ambiental administrada en la zona por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no ha beneficiado a los ejidatarios ni a la flora y fauna de la zona en la prevención de incendios.



"Nosotros en un principio le dimos la bienvenida a la idea que nos vendieron en su momento otros gobiernos de ayudarnos, de enseñarnos, a prepararnos para la correcta administración de nuestro recurso, pero pronto se volvió puro cuento y so pretexto de contar con la presencia del área nacional protegida en nuestras tierras se apoderaron de cuanto fondo (federal) podían bajar y realmente nunca hubo tal enseñanza, tal acompañamiento", reprobó el ejidatario.



Por el contrario, acusó que los mismos ejidatarios que viven de la leña para comer han sido acusados ante la Profepa.

"Al ser dueños de nuestras tierras nos vemos inmersos en esta situación. Por un lado la autoridad ambiental no cumple con la función de proteger el área, donde ya casi suman 4 mil hectáreas devastadas, y por el otro, no nos permite tener actividad productiva. Debe hacer un balance. Una compensación", acusó.



"Es una institución (la Conanp) que sólo se beneficia para ella. Pero no los ejidatarios, gracias al mal manejo y a la mala ideología de la conservación se provocan daños mayores, sumamos 30 años sin dejar que se nos deje pasar (a la zona protegida) ni para podar o que haya una vereda para que podamos subir para sofocar los incendios, eso nos ha causado mas daño, tener aquí gente extraña", añadió.