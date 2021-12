Repuntan en 10% contagios de Covid-19 en México en una semana: Ssa

México.- Durante el período que comprendió del 14 al 20 de noviembre, los casos de contagios confirmados de Covid-19 en México registraron un aumento del 10%, de acuerdo con el reporte técnico emitido por la Secretaría de Salud (Ssa) el sábado 4 de septiembre.

El día de ayer, la dependencia federal dio cuenta de 21 mil 415 contagios nuevos de SARS-CoV-2 en la república mexicana de personas que tuvieron síntomas en los últimos 14 días, lo que representa un alza de 10%, contrastando con los números reportados la semana previa.

En tanto, en las últimas 24 horas se confirmaron 2 mil 841 casos del contagio del coronavirus, así como 251 muertes por complicaciones derivadas de haber contraído el Covid-19.

Por lo anterior, en lo que va de la pandemia, México lleva acumulados 3 millones 900 mil 293 casos confirmados y 295 mil 154 decesos, lo que lo coloca en el cuarto país que peor ha manejado la emergencia sanitaria en el mundo, precedido solamente por Brasil, la India y Estados Unidos.

El incremento de casos de Covid-19 se da durante la misma semana en la que la Secretaría de Salud confirmó el primer caso sospechoso de la variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica y la cual se presume es más trasmisible que la delta.

No obstante, a pesar de ello, las autoridades de salud mexicanas han hecho un llamado a la ciudadanía a no alarmarse por la nueva cepa del SARS-CoV-2, en tanto que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ha dejado en claro que, en estos momentos, no resulta útil el cierre de fronteras o las restricciones de viajes procedentes del extranjero.

Lo anterior al enfatizar que, de una u otra manera, ómicron llegará al territorio nacional y, por ello, tomar medidas como las que se tomaron en 2020 para evitar la propagación, solamente perjudicaría a la economía y el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de la semana que viene, comenzarán a aplicarse las dosis de refuerzo de las vacunas contra Covid-19 a personas adultas mayores ante la temporada invernal.