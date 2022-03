Reserva del Ejército en México, sin experiencia para la guerra

Las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen actualmente la capacidad para colaborar o responder a un conflicto de la magnitud que está viviendo la región de Ucrania, que involucra misiles o incluso armamento nuclear, pero no solo eso, la Constitución política es clara al pugnar las resoluciones de conflictos internacionales por la vía pacífica y diplomática.

Por lo anterior, especialistas en militarización, seguridad y defensa, señalaron a EL DEBATE que es casi imposible que los mexicanos participen o luchen en Ucrania enviados o reclutados por México. Hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, aunque no le ha impuesto sanciones comerciales, como los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Daira Arana, especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza, explicó a ELDEBATE en entrevista telefónica que, bajo estándares internacionales de derechos humanos, México no se caracteriza por participar activamente en hostilidades debido a sus principios de política exterior ligados a la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de otros Estados y, además, a sus compromisos internacionales.

Explicó que México se ha distinguido por tener una activa participación en las negociaciones diplomáticas y se tendrá que seguir muy de cerca la postura de la representación permanente de nuestro país ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde ya se han establecido posturas firmes de México condenando los actos de agresión a otros países así como en el último caso de la invasión de Rusia a Ucrania. México ha solicitado la solución de los conflictos mediante vías diplomáticas.

“En el caso muy poco probable de que México tomara la decisión de participar activamente en las hostilidades, las decisiones sobre ello se tomarían ante el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, en lo que respecta a la actuación del Ejército y Fuerza Aérea y en el Estado Mayor de la Armada de México", explicó la especialista en militarización a EL DEBATE.

Al respecto, añadió que no se tendría que recurrir a ningún tipo de sorteo o enlistado de personas.

Daira Arana fue contundente al señalar que es importante mencionar que todos aquellos hombres y mujeres que han realizado su servicio militar nacional se consideran reservistas, dijo que el Primer Cuerpo del Ejército sería la primera línea de combate. “Sin embargo, las decisiones específicas dependen de la estrategia militar que se diseñe en conjunto con los Ejércitos de los países de la coalición en la que México pudiera participar que, de nuevo, es poco probable", sostuvo.

La también directora de Incidencia e Investigaciones Internacionales A.C. mencionó que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada tienen regularmente participación en ejercicios de simulación de conflictos armados, así como de la aplicación del derecho internacional humanitario, es parte de su doctrina y adiestramiento básico la participación en hostilidades, pero, añadió, no es el campo principal de trabajo de la Fuerza Armada Permanente en la actualidad. “Nuestras Fuerzas Armadas tienen más experiencia en operaciones de baja intensidad y de seguridad pública", dijo.

Intereses nacionales en conflictos armados

Pero ¿qué puede ofrecer México en materia de seguridad?, ¿cómo están sus Fuerzas Armadas? Para Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México no tiene capacidades y ha tenido muy poca intención o voluntad de participación en el exterior, siempre ha sido demasiado endogámico, “no se tienen capacidades. Ahorita estamos hablando de desplegar misiles, de desplegar hombres, blindados, una serie de elementos que, evidentemente, México no cuenta y no le interesa desarrollar”, manifestó.

Al respecto, indicó que no le interesa desarrollar por otra razón histórica, porque es vecino de Estados Unidos, y en caso de cualquier conflicto, México sabe que Estados Unidos va a velar por él, o procurar, Estados Unidos no va a permitir que invadan a México para amenazarlos a ellos.

“Estamos ante juego de defensa exterior que México simple y llanamente ve muy lejano, y se nota", sostuvo.

Rodríguez Ulloa mencionó que los principios de política exterior, artículo 89, fracción décima, mencionan cuál es el papel de México en el exterior. Estas son las grandes directrices con base a la Constitución, ese guión se puede interpretar de distintas maneras, pero México siempre lo ha interpretado en torno a una dinámica de privilegio de la diplomacia de los buenos oficios y pugnar por la paz.

“Está en nuestra Constitución que nosotros vamos a pugnar por la paz. Pero hay formas distintas de pugnar por la paz. Justamente por eso México no es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ni socio, ni nada que se le parezca, porque se tiene una tradición pacífica de solución de controversias", explicó el analista en seguridad y defensa.

México está demasiado preocupado con sus propios problemas, consideró José Andrés Sumano Rodríguez, experto en seguridad, doctor en política pública y académico. Indicó que en esto es a lo que está abocado el Ejército mexicano, “desplegado y saturado” con los problemas de seguridad al interior, además de que tienen otras responsabilidades, como construir hospitales, aeropuertos y más.

Hoy por hoy, coincidió al señalar que no se tiene capacidad de apoyo en estos enfrentamientos internacionales. “Tampoco veo al gobierno de México con voluntad de aportar recursos a la operación en defensa de Ucrania, simple y sencillamente parece que se van a limitar a lo que están haciendo con la ONU y a favor de la paz”, consideró Sumano Rodríguez. Asimismo, detalló que se ve un panorama complicado y se tiene que ver hasta dónde está dispuesto a ir el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Considera que la respuesta de occidente ha sido muy tibia, ya que desde hace tiempo sabían lo que planeaba hacer el mandatario ruso.

Diplomacia en el Consejo de Seguridad

Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, agregó que México es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero algo que está quedando muy claro y se verá, es que la misma estructura de las Naciones Unidas está rebasada por las realidades del siglo XXI. Lo anterior, en el sentido de que una potencia como Rusia puede llegar y desplegar un ataque ofensivo sobre un país vecino, como es Ucrania, y no pasa nada en el sentido de respuesta de la fuerza, porque se ha construido socialmente un ambiente internacional relativa o razonablemente estable en grandes guerras.

“Como estamos en ese canal, un líder que tiene esta noción de mucho más geopolítica de control de sus fronteras y de visión realista del uso de la fuerza para usarse no para tenerse, toma mal parado a occidente en general, a Estados Unidos en general, y México está en esta lógica de no meterse en donde nadie los llama", consideró el experto. En este panorama, indicó que se está ante una coyuntura muy significativa de poner atención y recursos hacia temas serios de política exterior y temas serios de defensa internacional, lo cual, aseguró, es algo que, en definitiva, le compete a México como miembros del Consejo de Seguridad Internacional. “Tú no puedes llegar a pugnar la paz solo con buenos oficios, necesitas ponerle más recursos, más atención. Pero eso es un producto colectivo que no se logra de un día para otro".

México niega apoyo militar a Ucrania

El viernes, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México vaya a apoyar con el envío de armas a Ucrania, esto después de que se recibiera en el Senado una carta de diputados ucranianos solicitando esta asistencia. “Nosotros no mandamos armas, nosotros somos pacifistas”, dijo AMLO.

La participación en la Segunda Guerra Mundial

A inicios de la Segunda Guerra Mundial, México mantenía su posición de neutralidad, pero en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del golfo de México por submarinos alemanes que torpedearon y hundieron los buques petroleros.

Debido a estos actos, el presidente de la República de este entonces, el general Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia.

El gobierno mexicano, después de evaluar la situación económica y militar del país, determinó contribuir con el esfuerzo bélico enviando un contingente. La única unidad de la aviación militar mexicana salió hacia los Estados Unidos en 1944 para su adiestramiento y representó a México en la Segunda Guerra al lado de las Naciones Aliadas. El Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico era integrado por 300 elementos procedentes de diversas unidades y dependencias del Ejército, incluyendo civiles del Departamento de Materiales de Guerra.

Artículo 89, fracción décima

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.