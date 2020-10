Resiente Cozumel efectos de 'Delta'. Video

Ciudad de México .-El huracán 'Delta' ya ocasiona fuertes lluvias y vientos en Cozumel a horas de que impacte en la región.

Se prevé que 'Delta' impacte con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y lluvias de 150 a 250 milímetros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Puerto Morelos y Solidaridad están dentro de la trayectoria del fenómeno, lo que mantendrá en vilo toda la madrugada a estos habitantes de Quintana Roo.

Este fenómeno forma parte de la extremadamente activa temporada de huracanes en el Océano Atlántico, la cual ya ha presenciado a otros huracanes como Hanna, Isaías, Marco, Laura, Nana, Paulette y Sally, además de 16 tormentas tropicales.

A partir de las 23:30 horas, se reportaron en videos las primeras ráfagas de lluvias y viento por 'Delta' en Cozumel, y se espera que durante la una y tres de la madrugada su siguiente punto de impacto sea Punta Maroma, entre Solidaridad (Playa del Carmen) y Puerto Morelos.

Ante la alerta, la Alcaldesa Laura Beristain explicó que la preocupación de Solidaridad es que en Punta Maroma es zona donde conviven las personas en hoteles y viviendas, mismas que serán revisadas a partir del miércoles.

"En Punta Maroma, por donde va a entrar, sí hay gente, hay hoteles, entonces estamos pensando que va a entrar con más o menos vientos máximos sostenidos de 120 a 150 kilómetros, y viene lentamente, que eso es súper peligroso", relató a REFORMA.

"Tenemos que comprender que van a venir lluvias fuertes a torrenciales, con descargas eléctricas, entonces hay que estar muy atentos para ver lo que va a pasar".

En el caso de Puerto Morelos, la Presidenta municipal Laura Fernández relató que ahora están en una tensa calma, pero con preocupación por habitantes de 400 viviendas que son endebles a sufrir fuertes daños por inundaciones.

"Me preocupa la reactivación de servicios, esperemos que no nos pase como Wilma (huracán 2005), perdimos energía eléctrica, suministro de agua potable, se paralizó 15 días los servicios, esperemos que no se así", dijo a REFORMA.

"La zona costera está delimitada por un lado del mar y por otro un sistema de manglar, cuando cae mucha agua, hace que inmediatamente se inunde, tenemos tres carreteras con acceso a playas, es probable que las perdamos en la inundación".

Reporta @dianachasez23, que así llega #Delta a la isla de #Cozumel; después de la calma de toda el día, en los primeros minutos de hoy, ya se sienten sus afectos. �� pic.twitter.com/CqfMy1A9Ws — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 7, 2020

Se prevé que 'Delta' se ubique a las 7:00 horas sobre Leona Vicario, localidad de Puerto Morelos, y que hora y media después continúe su trayectoria sobre el Municipio de Tizimín, en Yucatán.

Para las 12:00 a 14:00 horas, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, afirmó que se estima que el huracán salga de tierra entre Dzilam de Bravo y San Felipe.