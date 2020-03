Resiente Tamaulipas paro de mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una fuerte ausencia a sus trabajos en el gobierno, empresas, industrias, centros escolares y comercios, las mujeres de Tamaulipas se sumaron hoy al paro feminista que se realiza a nivel nacional.



En Ciudad Victoria, el Secretario de Administración Jesús Alberto Salazar Anzaldúa dijo que el Gobierno del Estado respalda el movimiento del 9M.

En entrevista a su arribo a la Torre Bicentenario, Salazar manifestó que en las oficinas del inmueble laboran cerca de 3 mil empleados, de los cuales más de la mitad son mujeres, quienes en su mayoría se tomaron el día libre.



Se está respaldando este movimiento, de ninguna manera va a haber ninguna acción en contra de ellas, si ellas deciden que obviamente quieren unirse a este movimiento, nosotros las vamos a estar apoyando



A la Torre Bicentenario desde temprana hora comenzaron a llegar los empleados, pero, a diferencia de otros días, esta ocasión fue notoria la ausencia del personal femenino.



Aunque la Secretaría de Salud no ha emitido información, en hospitales de la ciudad la fuerza femenina se ha visto disminuida, desde enfermeras, doctoras, personal administrativo y de limpieza.



En los centros escolares también se ha reflejado el efecto del movimiento, con la no asistencia de maestras y alumnas.



En Tampico, al menos un 20 por ciento de los negocios que se encuentran en el centro de la ciudad cerraron sus puertas para sumarse al movimiento 9M que implica que las mujeres no trabajen, ni participen en actividades comerciales o estudiantiles.



En un recorrido realizado por EL NORTE se pudo observar que negocios dedicados a la venta de ropa, joyerías, zapaterías, así como tiendas departamentales se encuentran cerradas.



Mientras que algunos bancos reportaron que laboran al 50 por ciento de su capacidad debido a la falta de mujeres, por lo que algunas operaciones podrían tardar un poco más.



En Reynosa, el movimiento feminista provocó que en esa ciudad fronteriza se viviera un lunes similar a los días de asueto, con escaso tráfico, casi nulo movimiento en dependencias de gobierno y escuelas cerradas.



La mayor afectación fue en el sector educativo, ya que el 55 por ciento de las escuelas de educación básica no abrieron por ausencia de maestros hombres también, según confirmó Georgina Aparicio, coordinadora en Reynosa de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.



En las preparatorias y universidades públicas tampoco hubo clases, sólo en algunas particulares.



Lo mismo ocurrió en las oficinas de los tres niveles de Gobierno, ya que no hubo personal para realizar trámites.

