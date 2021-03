Responsabilidad de todos frenar la tercer ola de contagios de Covid-19: Silvano Aureoles

Michoacán. - En la rueda de prensa con los medios de comunicación, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo resaltó que es una responsabilidad individual y familiar de las y los michoacanos frenar la tercer ola de contagios de Covid-19

El mandatario perredista lanzó un llamado de responsabilidad a las familias michoacanas y a lo individual, esto ante el riesgo de un aumento de casos durante el periodo vacacional de la Semana Santa y de Pascua.

"Entre todos tenemos que evitar un tercer rebrote de la epidemia, por eso el llamado es a la responsabilidad personal y familiar, debemos estar conscientes de que estamos ante una situación de riesgo, no hay que relajarse, claro que la epidemia no ha terminado", agregó el gobernador de la meseta purépecha.

Asimismo, señaló que Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas son las entidades con mayor riesgo, en donde se reportan 341, 433 y 394 defunciones respectivamente causadas por el Covid-19, por lo que solicitó a la población que no relaje las medidas sanitarias.

"Las cifras son alentadoras, el índice de contagios bajó, eso es un buen dato, en la tabla nacional regresamos al 14, la ocupación hospitalaria está de 19 a 20 por ciento, en marzo se ha dado una disminución muy significativa, pero hay que tomarlo con reserva, no hay que echar campanas al vuelo", agregó Silvano Aureoles.

El integrante de la Alianza Federalista en compañía de la secretaría de Salud de Michoacán, así como del secretario de gobierno, invitó a la población a permanecer en casa, evitar reuniones o sitios aglomerados durante estos próximos días, a fin de evitar un rebrote de contagios.

"El llamado es a que si no hay alguna razón mayor, durante la Semana Santa, no hay que acudir a lugares concurridos, mejor quedarnos en un lugar seguro, es decir en casa, no hay que confiarnos", agregó Aureoles Conejo.

Asimismo, el mandatario estatal resaltó que la población que ya recibió el biológico contra el SARS-CoV-2, tampoco debe bajar la guardia debido a que aún existe probabilidad de riesgo de contagios, además de señalar que la población joven aún no ha sido inmunizada y pueden propagar el virus.

Por ello, reiteró las medidas sanitarias que se deben de seguir atendiendo como el uso del cubrebocas, el lavado y desinfección de manos constantemente, la sana distancia y evitar aglomeración de personas.

Silvano Aureoles pide responsabilidad individual en cada uno de los michoacanos y michoacanas para evitar tercer ola

SSM advierte ocupación hospitalaria de Pátzcuaro

En un boletín de prensa la Secretaría de Salud de Michoacán, advirtió a la población que el Hospital Regional de Pátzcuaro registraba una ocupación de 83.33 por ciento, seguido del nosocomio de Uruapan y el de Apatzingán, esto bajo el color amarillo del semáforo epidemiológico.

“De los hospitales con camas reconvertidas para atender a pacientes con #COVID19, el que mayor demanda registra es el de Pátzcuaro, con 83.33 % de capacidad; le siguen el de Uruapan, con 48.65 %, y el de Apatzingán, con 43.48 %”, agregó la SSM en su comunicado.

Asimismo, invitaron a la población a no bajar la guardia ante la baja de contagios y sobre todo a mantener los protocolos sanitarios a fin de evitar un repunte en los contagios, hospitalizaciones y muertes, ocasionando la tercer ola de contagios en el estado y en el país.