Restringe Coahuila acceso a viajeros por COVID-19 y NL da vía libre

Nuevo León.- Mientras que en Coahuila existe un retén en la Carretera Saltillo-Monterrey para identificar posibles portadores de Covid 19, en Nuevo León los viajeros ingresan al estado sin ser revisados.



Contrario a lo señalado por la Coordinación Noreste, el viernes pasado durante su cuarta reunión, donde destacaron que regresarían a todos los viajeros o vacacionistas para evitar posibles contagios interestatales.

Los filtros muestran diferencias dependiendo el punto donde se encuentren.



Por ejemplo, en la vía a Nuevo Laredo y Reynosa los filtros supervisados por EL NORTE la semana pasada se enfocan en revisar autobuses.



Y, también a los pocos paisanos que se aventuran a viajar a Nuevo León o cruzar por él ante la temporada vacacional por Semana Santa.



En la vía libre a Saltillo no hay ningún retén para evitar traslados de personas con Covid-19 a la entidad.



Sólo un punto informativo en Santa Catarina donde policías piden a los conductores quedarse en casa, pero donde no hay revisiones de temperatura y no se detienen vehículos.



EL NORTE publicó hoy que en un retén de Coahuila un policía de Fuerza Coahuila impidió el paso a un conductor de Nuevo León, al argumentar una instrucción estatal.

Te puede interesar

Muere en Monterrey por Covid-19 médico de Monclova

En Saltillo comienzan a prohibir la entrada por COVID-19 (video)

¿Dónde comprar mascarillas y cubrebocas N95 en México?



La medida generó polémica en redes sociales ante los argumentos del policía que señaló que en el estado había muchos contagiados.



Sin embargo, hoy al recorrer uno de los filtros de Coahuila la versión cambió un poco.



Al indicarle al policía que se viajaba a Saltillo para comprar un ejemplar del Periódico Oficial, el elemento permitió el paso al sostener que si se trata de trabajo sí es permitido el paso.



El ejercicio se hizo por un reportero esta mañana y quien se hizo pasar por un usuario más de la vía.



Todos los vehículos que ingresan a Coahuila son revisados por los policías estatales que usan cubrebocas, guantes de látex y termómetros.



Esto mientras que los viajeros que ingresan a Nuevo León, lo hacen sin ninguna clase de medida.



En la Autopista Monterrey-Saltillo existe un punto de atención, revisión y limpieza operando desde la semana pasada, pero solo es para transportistas.



Por el tramo libre no existe ninguna medida sanitaria para quienes ingresan al estado.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante