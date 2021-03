Retarda Morena lista de candidatos a diputados locales de Guerrero

Guerrero.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, declaró que se encuentran desconcertados luego de que finalizara el plazo para el registro de los candidatos a diputados locales, debido a que la Comisión Nacional de Elecciones no ha enviado aún el listado en Guerrero.

De igual manera, externó que ya les urge saber quiénes serán las y los compañeros que encabezarán los cargos de elección popular. "Son los que están establecidos por la CNE, para ya tener esa certeza", comentó.

Por otro lado, manifestó que su posición es de desconfianza en las decisiones de los órganos nacionales, consecuencia de la poca transparencia que existe en las delimitaciones que ellos definen, "ya que lo hacen sin que respeten sus propias reglas que establecen".

Asimismo, aceptó "hay tensiones entre los diferentes equipos y nosotros que desde hace más de un mes, estamos queriendo generar una estrategia ordenada, por eso aceptamos la convocatoria del senador Salomón Jara, para poder transitar en un tema de acuerdos y de coordinación, con Marcial Rodríguez, a pesar de no tener ninguna afinidad y con otros equipos, lo aceptamos”.

Mencionó que pese a que sentía desconfianza de que el Consejo fuera la instancia para definición de género, aceptaron de buena manera colaborar en dichos procesos, pero finalmente "nos damos cuenta que hay un tema de mucha voracidad de los grupos que ni siquiera son de Morena y que llegaron con Salgado, se han convertido en un obstáculo para poder arribar acuerdos, ya al menos en el género".

Dio a conocer que se está privilegiando a nuevos personajes sin arraigo en Morena "Se está dando mucho respaldo a estos actores y desde luego hay cuestionamientos a estas decisiones, y no vamos a permitir que se avasallen a nuestros compañeros".

Dijo que espera que la Comisión Nacional de Elecciones que ahorita está definiendo las candidaturas, "tenga la inteligencia suficiente y tenga la altura de miras para ser incluyentes y no se vaya a canalizar a los equipos que han dado la lucha, a “espacios en donde no hemos podido tener buenos resultados, donde no somos tan competitivos y que nos digan que tenemos espacios perdedores”.

"Estamos estableciendo nuestro posicionamiento, nosotros no nos vamos a ir de Morena, por mucho que estén haciendo circo, maroma y teatro para buscar nuestra exclusión, porque nosotros estamos en nuestra casa y siempre sabremos tener salidas inteligentes, hacia adelante y honestas para poder superar cualquier situación como la que estamos superando ahora", declaró.