"Retroceso en derechos humanos", Pide Iglesia Católica a SCJN no despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa

Ciudad de México.- La Arquidiócesis Primera de México exhortó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no despenalizar el aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa. Argumentan que esta acción representaría un "retroceso en los derechos humanos" que da "gusto a las presiones de una ideología de moda".

En el semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica hizo un llamado a la SCJN para que dicha ley no se apruebe en Coahuila para evitar que se genere una crisis de salud y de derechos humanos. Según su postura “no todos los seres humanos podrían recibir la misma protección de la ley; es decir, habría seres humanos de primera y de segunda clase ”.

En el caso de Sinaloa, la Arquidiócesis mexicana señala que si avanza la despenalización se pondría la autonomía por encima de la vida, de acuerdo con el proyecto.

“Con este argumento, el Estado estaría protegido como valor primordial la autonomía, antes que la vida, y reduciría la protección de toda vida humana –laboral primordial del Estado- a sólo garantizar la vida digna”, señalan en el escrito.

Los altos jerarcas de la Iglesia Católica sostiene que estos proyectos sólo "recurren a la mención de falsos 'derechos reproductivos' son sustento, que incluyen al aborto como un servicio de planificación familiar".

Aborto en Sinaloa y Coahuila

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará este lunes 6 de septiembre los proyectos sobre la legalización del aborto en los estados de Sinaloa y Coahuila. En caso de aprobarse, no podría castigarse esta acción en las primeras semanas de gestación.

De aprobarse, ambas entidades se sumarían a los que ya declararon inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo. Los otros estados son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y recientemente Veracruz.

Aborto legal

Pese a la polémica sobre la despenalización del aborto, esta práctica es legal en todo México en circunstancias muy específicas.

Leer más: Septiembre, mes del testamento ¿Sabías que también puedes testar las cuentas de las redes sociales?

Por ejemplo, en Sinaloa es legal abortar en caso de violación o cuando la vida de la madre esté en peligro.

En el resto de los estados, el aborto es legal por alguna de las siguientes causales: