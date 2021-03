Revela Hugo López-Gatell detalles de su hospitalización por Covid-19

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reveló algunos detalles sobre su hospitalización, esto luego de que la Secretaría de Salud en conferencia de prensa desde Palacio Nacional confirmará la internación.

Los detalles fueron dados a conocer por Gatell en una misiva proporcionada a el periódico la Jornada, luego de que el mencionado medio nacional así como otros más publicará información sobre la hospitalización.

"Efectivamente, estoy en la Unidad de Atención Temporal Banamex. Entré el miércoles a medio día.

No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa.

Desde el ingreso y hasta ahora función respiratoria es normal. Saturo 98% con mínimo aporte de oxígeno suplementario.

Medicamente mi presentación COVID se considera moderada.

Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente.

La atención aquí es excelente. Cuando salga lo comentaré en las conferencias.

Gracias!!

Doctor Hugo López Gatell"