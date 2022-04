Revelan nuevo audio de Úrsula Patricia Salazar, sobrina de AMLO, ligado a ‘moches’

Tamaulipas.- A un mes de difundirse un audio donde presuntamente pidió "moche" a un proveedor, Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora de Morena del Congreso de Tamaulipas y sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ligada a una nueva grabación.

En el nuevo audio de 41 segundos y compartido por medios locales, la Diputada local morenista narra a un proveedores cómo supuestamente recaba "un chorro de dinero" de diferentes personas.

"Lo voy a sacar con todos mis proveedores", dijo Patricia Salazar, según el audio, "pero sí, sí yo voy sumando todo lo que ocupo del mariachi: haz de cuenta se compraron unos dulces hay las cosas (inaudible) son 4 mil 200 (pesos), mariachi son 4 mil 500 y así me voy, has de cuenta, voy sumando un chorro de dinero para no subirte tanto a ti".

Leer más: Con cuento infantil, AMLO y Beatriz Gutiérrez celebran Día del Niño

El pasado 25 de marzo se difundió un audio presuntamente de Salazar, que pide a un proveedor "moche" e "inflar" facturas.

Aunque la morenista ha negado que sea su voz y acusó una "guerra sucia", la Fiscalía de Tamaulipas sostuvo el 18 de abril que el audio corresponde a a Salazar.

La dependencia realizó el peritaje tras una denuncia que presentaron integrantes del PRD ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

En la nueva grabación nuevamente se habla de cobrar "moches" e "inflar" costos con un proveedor.

"Ahí como quiera se le subió. Es efectivo, que eran 10 (mil pesos), ¿no?, el efectivo", menciona una voz masculina.

"No", responde presuntamente Salazar, "yo quería, yo necesito más, la renta de la camioneta son 10 mil pesos la que voy a mover.

"No, yo quería, yo necesito más, la renta de la camioneta son 10 mil, la que voy a mover", añadió.

"Ahorita les dí como mil 500 de gasolina a los chavos que van a ocupar, o sea, si voy sumando así ya llevo ahorita 50, ¿sí?", agregó.

Leer más: Felipe Calderón celebra el Día del Niño; pide den medicamentos a niños con cáncer y vacuna covid

Derivado de la polémica, López Obrador se deslindó de Salazar y dijo que no la identificaría si viera a la Diputada morenista, que es hija de la fallecida Úrsula Mojica Obrador, prima hermana del Presidente y promotora en Tamaulipas del tabasqueño desde hace años.