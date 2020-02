Revisarán sentencia de 112 años impuesta a Succar Kuri

Cd. de México, México.-La sentencia de 112 años de cárcel impuesta a Jean Succar Kuri por pornografía infantil y corrupción de menores será revisada.



El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo resolvió el viernes pasado el amparo directo 329/2017, promovido por Succar Kuri.





En la resolución de la Magistrada ponente Laura Granados Guerreros se establece que las pruebas son suficientes por eficaces para acreditar el delito de pornografía infantil calificado.



Sin embargo, dispone que el tribunal de segunda instancia que dictó la sentencia debe revisarla y argumentar por qué acumuló las penas de cada una de las víctimas, en lo que se conoce como concurso real de delitos.

Succar Kuri está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, Quintana Roo. | Reforma



"La responsable deberá cumplir lo siguiente: A) Deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva, en la que: B) Tenga por demostrado el delito de pornografía infantil calificado", indican los primeros puntos de los efectos que tendrá la sentencia.



Sobre el concurso real de delitos, la Magistrada que otorgó el amparo indicó que, en la sentencia del 21 de julio de 2016, el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito aseveró que Succar Kuri cometió diversas acciones de una misma naturaleza contra cada uno de los ofendidos.



"No obstante, omitió precisar las circunstancias -de tiempo, lugar y ejecución-, de la agresión cometida por el amparista (Siccar Kuri) contra los agraviados en forma individual -en el periodo comprendido del cinco de enero de dos mil al mes de noviembre de dos mil tres", planteó.



De esta manera, advierta la propia sentencia, se podría modificar la pena impuesta a Succar Kuri, sin que pueda empeorarse, en un lapso no mayor de 30 días hábiles.



La sentencia también refiere que el delito de corrupción de menores deberá ser analizado por el fuero local de Quintana Roo, y no bajo el Código Penal Federal, como se hizo.



El 5 de febrero de 2004, Succar Kuri fue detenido en Arizona, Estados Unidos, y extraditado a México en 2006, donde le impusieron una pena de 16 años por cada uno de los 7 menores a los que grabó y exhibió en internet, con lo que acumuló 112 años de prisión.



Luego de su extradición fue trasladado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero desde junio de 2019 se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, a donde fue trasladado por mandato judicial.