“Ricardo Anaya es una víctima del autoritarismo”, Silvano Aureoles se solidariza con el panista

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expresó su solidaridad por el panista Ricardo Anaya, luego de que éste se dijera víctima de persecución política tras recibir un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República.

A través de sus redes sociales, el mandatario michoacano dijo que más allá de la supuesta implicación de Ricardo Anaya en los delitos que le imputan, su decisión de exiliarse es otro reflejo del deterioro de las instituciones del país y que el panista no confía en la justicia.

“Anaya no confía en la justicia, no confía en que la verdad se imponga, no confía en que será juzgado conforme a derecho”, compartió aureoles en su cuenta de twitter.

Silvano Aureoles agregó que el partido del poder, Morena, opera con las mismas prácticas del viejo régimen que juró combatir y persigue a sus adversarios y usa todo lo que tiene para silenciarlos.

Además, esperó que “con la misma fuerza con la que buscan neutralizar a sus enemigos políticos combatan al crimen organizado”.

“Mi solidaridad con Ricardo Anaya, víctima del régimen autoritario”, finalizó Silvano Aureoles.