Ricardo Salinas Pliego acusa a Denise Dresser de no pagar una licuadora en Elektra

El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó a la politóloga Denise Dresser de no haber pagado una licuadora que compró hace 20 años en Elektra, luego de que esta señalara que el Grupo Salinas se encontraba en celebración por la salida de México de la competencia, la empresa Best Buy.

A través de la red social Twitter el dueño de Elektra y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego y Denise Dresser Guerra se enfrascaron en una discusión luego de que Grupo Salinas emitió un comunicado despidiéndose de Best Buy en el que puntualizaban que tras su salida, las tiendas Elektra se harían "cargo de sus clientes".

La politóloga Denise Dresser acusó a Salinas Pliego de celebrar la salida de la competencia, mientras que sus consumidores "pagan por una licuadora el resto de su vida".

Tweet de Ricardo Salinas en respuesta a Denise | Twitter

"El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a tasa de interés que los exprime como naranjas", escribió en Twitter Denise Dresser.

El dueño de Banco Azteca no se quedó cayado y respondió al ataque de Dresser cobrándole una licuadora que "compró hace 20 años". "Por más que usted quiera presionarnos en @Tiendas_Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años Cara aliviada, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en @gruposalinas", dijo Salinas Pliego citando el tweet de Dresser.



Respuesta de Denise a acusación de Ricardo Salinas | Twitter

Por su parte, Denise Dresser contestó a la publicación de Ricardo Salinas Pliego que espera (sin licuadora) la rendición de cuentas sobre compra de TV Azteca, toma del Chiquihuite y transacciones irregulares. "Toc toc. Falso. Nunca compré ni debo una licuadora en Elektra. Me rehuso a apoyar a quienes abusan del consumidor/ciudadano. Buen día", afirmó.

Y eso no quedó ahí, el director de Grupo Salinas volvió a contestar a Denise Dresser "Y ahí seguirá mi querida Denise porque para que tenga licuadora hay que terminar de pagarla, ya le dije que no se la voy a regalar, y rendirle cuentas a usted… pues ni que fuera mi mamá o mi esposa. Tómese otra a mi salud y que Dios me la bendiga y le de una larga vida".

Por último, Denise Dresser cerró la discusión afirmando que debatir con Ricardo Salinas confirma la frase del escritor estadounidense Mark Twain "Nunca discutas con un id*ot*, te rebajará a su nivel y te ganará por experiencia".