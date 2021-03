Ríspido registro tuvo Ricardo Sheffield como candidato a alcalde de León por imposiciones de MORENA

León, Guanajuato.- Tras 7 horas de ríspidas discusiones con sus colegas de MORENA, quienes intentaron imponer a sus favoritos, finalmente Ricardo Sheffield Padilla logró registrar a las 14 personas que conformarán su planilla y registrarse él como candidato a la alcaldía de León, Guanajuato.

El ex titular de la PROFECO denunció dicho acto en sus redes sociales en donde posteó hoy "ayer, durante mi registro intentaron imponerme a los regidores en mi planilla. No lo permití. ¡Y no voy a dejar imponerme nada por nadie! Esperé 7 horas para que la planilla quedara registrada. Así queda", señaló junto a una fotografía en la que pone cargo y nombres de quienes conforman su equipo.

En la acalorada discusión que tuvo con una mujer militante de MORENA que se acercó a la mesa de registro se le escuchó decir a Ricardo Sheffield Padilla: "no te voy a aceptar a fuerzas, no te lo voy a aceptar, te lo estoy diciendo así de frente, yo voy a esperar que registren de abajo hacia arriba. Soy el último en registrarse para que no hagan chin$%#&ras".

Ante la insistencia, una vez más el extitular de la PROFECO exclamó:

"Ya le informé a quien le debo de informar. Anda en Campeche (el presidente Andrés Manuel López Obrador)... A mí no me agarra de los hu%&s nadie".

Mediante un video publicado hoy en sus redes sociales, Sheffield Padilla, invitó a la población de León, Guanajuato, a volver a confiar en él, ya que fue alcalde con el Partido Acción Nacional (PAN) en el trienio 2009-2012.

Pese a ello hoy señaló a los gobiernos anteriores de haber quitado el brillo al tercer municipio más poblado de México.

"En los últimos 9 años, los gobiernos del PRIAN han acabado con el brillo de León. Nos han condenado a la inseguridad, al desempleo, al miedo. Invito a las leonesas a los leoneses a que se sumen a la Cuarta Transformación que MORENA está moviendo por todo México. Vamos todos y todas a trabajar juntos con pasión para que vuelva León", invitó.

El exfuncionario del Gobierno Federal también señaló en sus redes sociales ser "el puente" para que la Cuarta Transformación promovida por el actual presidente de México llegue a León, Guanajuato, un municipio en donde históricamente han predominado los alcaldes abanderados por el PAN.

Asimismo, en su video el candidato de MORENA resaltó que de ganar la alcaldía de León luchará para que el municipio recupere la estabilidad.

"Queremos todos juntos que vuelva el León del que todos nos sentimos orgullosos, que vuelva el León en paz, que vuelva el León en prosperidad y que vuelva el León sin desigualdad"

Resaltó Sheffield Padilla, quien renunció al PAN en 2018.

Desde 1988 a la fecha, en León únicamente ha habido un cambio en el partido gobernante, siendo la priísta Bárbara Botello Santibáñez quien logró ser la presidenta municipal en el periodo 2012 a 2015, luego volvió el PAN al poder con el actual presidente Héctor López Santillán.

Para estas elecciones del 6 de junio, Ricardo Sheffield Padilla tendrá que vencer a la primera mujer en ser candidata del PAN por la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez; al aspirante del PRI, Juan Pablo Marún; y a Juan Pablo Delgado, militante de Movimiento Ciudadano, que ha atraído la mirada de propios y extraños a ser el primer candidato abiertamente gay que busca un cargo público en el conservador municipio de León y en el estado de Guanajuato.