Roban medicamentos oncológicos esta vez en Durango, alertan a la ciudadanía

Durango.- Se registró otro robo de medicamentos oncológicos y esta vez en Durango, son de la empresa Novag, por lo que la COPRISED alerta a la población de no comprar los medicamentos y a los médicos a no suministrarlos porque no cuentan con un aval de seguridad, calidad y eficacia.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISED) de Durango, advirtió a la población de no comprar medicamentos oncológicos de la empresa Novag, ya que el laboratorio fue robados.

De acuerdo con el titular de COPRISED, Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, dio a conocer el suceso; sin embargo, destacó que desconoce las condiciones del almacenamiento y manejo.

Se emitió un oficio de alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el objetivo de alertar a la ciudadanía de que dicho fármaco puede ocasionar problemas de salud al paciente, por lo que piden a los doctores que no suministren los medicamentos porque no cuentan con un aval de seguridad, calidad y eficacia.

Entre los medicamentos oncológicos robados, destacan: