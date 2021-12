Robo hormiga causa reducción del 23% de las ganancias; ropa y dulces, lo más robado en diciembre en México

También, el especialista en seguridad consideró que es importante la tolerancia cero, no solo en este tipo de delitos, sino en términos generales y que implique no dar ningún espacio para que alguien que está haciendo actos delincuenciales no sea castigado o, de alguna manera, sea protegido por esa falta, por un lado de denuncia o, bien, de un sistema judicial que es muy lento y que hace que los procesos se detengan, “y al final del día, muy pocas personas que comenten esos delitos sean castigadas”, lanzó.

Además, durante 2020, se inició carpeta de investigación en 6.7 por ciento del total de los delitos, lo cual indica una reducción estadísticamente significativa en comparación con 2019, donde dicha estimación fue del 7.6 por ciento. Lo anterior implica un 93.3 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, cifra estadísticamente superior a la estimación de 92.4 por ciento en 2019.

