Rocha Moya se compromete a atender necesidades de agricultores, pescadores y ganaderos con acciones concretas

Culiacán, Sinaloa, a miércoles 28 de abril de 2021. "Una de las principales prioridades del Gobierno que encabezaremos a partir del 1 de noviembre, será atender las necesidades de quienes tienen la vocación más noble; de los sinaloenses que producen alimentos para nuestra entidad y gran parte del país: los agricultores, pescadores y ganaderos, destacó el candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya se comprometió a apoyarlos desde el primer día de gobierno.

“Vamos a ordenar el gasto en Sinaloa para atender las prioridades, tenemos que atender la vocación principal. ¿Qué es lo que necesitan los productores? necesitan tener nuestro apoyo, no es posible que en el presupuesto local no aparezca una clave que diga: apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros. No hay, no tiene el presupuesto ¿Qué reclaman? reclaman créditos”, mencionó.

Agregó que a través de un sistema de financiamiento con créditos seguros y oportunos, el cual operará con recursos propios del Gobierno del Estado, se podrá apoyar la comercialización de los productos de los agricultores, pescadores y ganaderos.

Al evento lo acompañaron el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y el candidato a la alcaldía de Mazatlán, Guillermo Benitez Torres.

Respecto al sector ganadero, Rocha Moya dijo que en el tema del precio de la carne "se empezarán a configurar los estudios técnicos desde ya, para recuperar lo más pronto posible el estatus sanitario que tanto ha afectado directamente la comercialización, además se creará una comisión para trabajar al respecto”.

En el encuentro con más de 500 productores en Mazatlán, dijo también que ya va a continuar sin parar la construcción de la presa Santa María, gracias a las gestiones del presidente Ándres Manuel López Obrador, por lo que incluso con los canales, se van a incorporar 45 mil hectáreas de riego en Sinaloa

En cuanto a los pescadores, mencionó que se buscarán ampliar las esferas de participación, "aquí ya se dijo que necesitan que se liberen terrenos y se les den condiciones a los pescadores para que puedan entrar a la acuacultura que es muy importante".

Rocha Moya lamentó que en la actualidad no exista apoyo de parte de Gobierno del Estado para el sector agropecuario.

“No hay en el estado una obligación, cuando está la pesca, la ganadería y la agricultura aquí asentada en Sinaloa, tenemos que atenderla desde el Gobierno hay recursos, sí hay recursos”, afirmó Rocha Moya.

Finalmente reiteró que el Gobierno que encabezará no se distinguirá por “obras faraonicas”, las cuales con el paso del tiempo se convierten en elefantes blancos, sino que será una administración que volteé hacía los sectores para los que realmente se necesita el apoyo.