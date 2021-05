Rocha Moya se compromete a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores

Culiacán, Sinaloa. En el marco del Día del Trabajo se llevó a cabo el Foro "Hacia una democracia sindical”, al cual asistió el candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, quien dijo que uno de los principales objetivos de la cuarta transformación es construir un Estado del Bienestar, en el cual se impulsa el desarrollo de los trabajadores y las familias que viven en la medianía.

Acompañado del presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados Ignacio Mier, y de su hija la doctora Eneyda Rocha Ruiz, el candidato por la gubernatura de Sinaloa agregó que al igual que los agremiados y líderes de sindicatos, la alianza de los partidos Morena-PAS, y la era de la cuarta transformación en Sinaloa, son distintos grupos en pie de lucha por el mismo objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

“Estamos trabajando para bien, tenemos que avanzar en la diferencia, lo que importa es que nosotros nos pongamos de acuerdo siempre, no abandonemos este nuevo régimen que se está estableciendo: el Estado del Bienestar, que tiene como finalidad apoyar a la gente que menos tiene; un Estado humano-social que apoya a los trabajadores, que impulsa el desarrollo de todas las personas y las familias que viven en la honrosa medianía como son generalmente los trabajadores, y por supuesto a las familias que ni siquiera llegan a la medianía, porque no tienen cómo sostenerse", dijo.

Sobre las peticiones que hicieron distintos agremiados de los sindicatos ahí presentes en relación a la mejora salarial, prestaciones, contrato colectivo, jubilación dinámica, entre otros temas, el abanderado de los partidos de MORENA y PAS aseguró que su administración mejorará la condición de vida de los trabajadores.

“Vamos a empezar a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, tenemos que meternos en esa lógica, y dirán ustedes: ¿Cuándo?. Sí, vivimos una transición estamos caminando poco a poco, vamos a poder tener nuevas situaciones para ustedes, en particular les digo que mi compromiso va a ser atenderlos, estar con ustedes y comprenderlos, acuérdense que nosotros tenemos tres principios: no robar, no mentir y no traicionar a la gente”.