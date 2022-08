SE de Veracruz responde: ¿Niñas podrán usar pantalón y niños falda este regreso a clases?

Boca del Río.- El Secretario de Educación en el estado de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, mencionó que no se puede obligar a los padres de familia gastar en uniformes neutros, pues no todos tienen la disponibilidad económica, que por el momento no es un requisito que se deba cumplir.

“El tema de plantear uniformes neutros es un gasto para las madres y padres de familia, o sea, uno no puede tomar decisiones tan aprisa, sin ver las repercusiones que salen de los bolsillos de madres y padres de familia, o sea, eso no es así”. Mencionó Escobar García.

El objetivo principal de la Secretaria de Educación Veracruz es que todos los alumnos puedan volver a clases presenciales, así mismo dijo no querer entrar en disputa respecto a las reglas de vestimenta descarta implementar el uniforme neutro durante el ciclo escolar 2022-2023.

De tal forma que, el titular de la SEV confirmó que se respetará si los alumnos van con su cabello pintado, pues no se permitirá ni un acto de discriminación, por lo cual se respetarán los derechos humanos de los estudiantes.

"No quisiera entrar en ese tipo de controversia, la prioridad es que estén en las aulas, ya de que ahí si van con el cabello pintado o largo con los aprendizajes esperados, es la prioridad para nosotros”. Mencionó Zenyazen.

Así mismo, García comentó que 29 de agosto regresen a clases presenciales un millón 349 mil 290 alumnos, estarán funcionando más de 20 mil escuelas básicas, por lo que pidió que si en algunas carecen de energía o agua lo reporten con la brevedad posible.