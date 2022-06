SEP: ¿En qué estados se adelantan las vacaciones de verano 2022?

Aunque en Aguascalientes y Jalisco las vacaciones de verano iniciarán antes de lo previsto por la SEP, a diferencia de Coahuila en dichos estados no se ha anunciado ningún adelanto en el inicio del ciclo escolar 2022-2023, por lo que todo parece indicar que regresarán a clases el mismo día que el resto del país: el miércoles 29 de agosto.

Cabe señalar que el acuerdo, alcanzado entre la SEDU y los sindicatos de maestros, no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, está confirmado que se adelanta el inicio de las vacaciones de verano 2022 en Coahuila.

Raúl Durán Periodista

