SEP: Regreso a las aulas el 29 de agosto es seguro

Por ahora no se sabe quién será la próxima mujer que estará al frente de la SEP tras la inminente salida de Delfina Gómez, quien será la candidata de Morena en las elecciones del Estado de México en 2023.

"Nada del viejo y tradicional estilo de la letra con sangre entra, ya no, eso ya se acabó, los castigos las presiones, ahora pues tiene que ser un acto voluntario un acto de convencimiento, un acto de amor para la educación", afirmó el vocero de AMLO.

"Si conocen algún pequeño, algún joven que no esté estudiando, esos pequeños que están a veces en los caminos, ahí limpiando parabrisas o que están a la mejor pidiendo un recurso, vamos a atenderlos, vamos a mirar a esos que a veces por la tanta prisa o por tantas cuestiones que vivimos nos los vemos", dijo.

La campaña de la SEP busca facilitar el regreso a clases presenciales simplificando los trámites, además implementar regularización de aprendizajes y evaluaciones integrales para no frenar el avance de grados, incluyendo fechas de inscripción flexibles.

Al presentar la campaña "Vamos Todas y Todos por la Educación" , la titular de la SEP insistió en que se han aplicado todos los protocolos contra el Covid-19 emitidos por la Secretaría de Salud, por lo que no hay nada que temer ante el regreso a las aulas.

