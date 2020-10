SRE revela primeros casos de mujeres operadas sin consentimiento en centro migratorio de Estados Unidos

Ciudad de México.-Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que una mujer mexicana fue intervenida quirúrgicamente sin su consentimiento, cuando se encontraba en un centro de detención migratorio.

De acuerdo con el comunicado los hechos se revelarón luego de que la representación consular inicio una investigación en centros de detención migratorio durante el mes de septiembre.

“Derivado de las acciones emprendidas por nuestra representación consular y de las entrevistas que funcionarios mexicanos realizaron en el centro de detención el 23 de septiembre pasado, se identificó el caso de una mexicana que fue objeto de una intervención quirúrgica (no histerectomía) la cual, de acuerdo con los elementos compartidos por la afectada, no fue autorizada por la connacional, no recibió cuidados post-operatorios y no se le atendió de otro padecimiento no ginecológico del que sufría (hernia)”, dice el documento.