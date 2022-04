"Sabía que si no lograba escapar ya no estuviera viva": Sam denuncia agresiones de su expareja

Guanajuato.- Una joven público en su cuenta Instagram las agresiones que ha sufrido por parte de su expareja, también mostró fotos de los moretones que este le dejó, ella tuvo que escapar de Guanajuato por miedo, sin embargo su agresor la encontró, al parecer hay varias mujeres que han sido víctimas de este hombre.

La historia se viralizó por la red social de Instagram, donde Sam publicó fotografías de su cuerpo moreteado y escribió las agresiones de las que ha sido parte por parte de su expareja, de nombre Carlos Alberto, el cual ya está siendo buscado por las autoridades de Guanajuato.

"Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante este tiempo o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación del todo el daño que esta persona me hizo, tanto como psicológico y físico. Y es por eso que hoy decido romper el silencio", escribió la joven.

Samantha mencionó en su cuenta de Instagram que su expareja ejerció violencia física y psicológica en ella durante más de un año, por lo que decidió romper el silencio.

"Esta persona me amenaza en matarme o hacerle daño a mi familia, ya estoy cansada de cada una de sus amenazas, manipulaciones y chantajes", escribió Sam en redes sociales.

Junto con sus declaraciones, Sam publicó imágenes donde se le puede ver moreteada en diferentes partes del cuerpo, desde el rostro, espalda, brazos, piernas, etc.

"Muchas veces me quedaba encerrada por meses para que nadie me viera las agresiones físicas que él me hacía...", escribió la joven.

Derivado de las agresiones, la joven decidió irse a vivir a Playa del Carmen para rehacer su vida pero Carlos Alberto la encontró "volvió a chantajearme y a manipularme... me hizo regresar a León a mediados de diciembre".

Luego de que Carlos Alberto la hiciera volver a Guanajuato, este volvió a agredirla cada vez más, cuando pudo recuperarse logró escaparse de nuevo y ponerse a salvo.

"Logré escapar de la última vez que me golpeó, sabía que no lograba volver a escaparme de él, quizás ya no estuviera viva", comentó Sam junto con una imagen donde se le ve muy mal herida.

Sam ya puso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por lo que ya comenzaron a buscar a Carlos Alberto, tras la publicación de la joven ha salido a la luz el caso de al menos dos mujeres que también fueron víctimas del denunciado.