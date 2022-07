Sacerdotes, líderes de 97 millones de católicos en México, convocan al Gobierno a la unión por la paz

México.- “Me duele mucho que el gobierno sea tan negligente. ¡Sabe cuáles son los problemas!”, dice el padre Carlos Aurelio Ramírez a quien le tocó portar y usar por primera vez una arma de fuego que le dio el fallecido líder de los autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, bajo el argumento “más vale tenerla y no usarla, que querer usarla y no tenerla”.

El sacerdote dice conocer a la perfección la lamentable situación de inseguridad y temor que se vive en ciertas regiones de México: el lo vivió 'en carne propia.

Debido a ello, el Padre Carlos Aurelio llegó a portar chalecos antibalas al oficial misa y desde el 2017 tuvo que solicitar ayuda del mecanismo de protección a víctimas del Gobierno Federal debido a las constantes amenazas que recibía a raíz de alzar la voz para encontrar a su sobrina, raptada hace 7 años, y por poner a salvo a otras víctimas de la violencia que imperaba en Coahuayana y por quienes se vio obligado a detonar armas de fuego en contra de miembros del crimen organizado.

Desde su actual refugio en la Ciudad de México —que le dio la Iglesia, no el Gobierno— ahora emite un llamado al presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para poner un alto a esta terrible situación y colaborar todos con un mismo objetivo: dar paz a toda la República Mexicana.

Hoy marcharon en Morelia exigiendo paz para el municipio de Aguililla, Michoacán.

La petición de seguridad y unión también llega desde el estado de Chihuahua. “Lo que nosotros queremos es sentarnos, hacer un diálogo social… que en vez de estarse peleando con la Iglesia -porque de pronto alzamos la voz para denunciar tanta impunidad y tanto crimen- pues que se nos siente para vernos como personas que podemos colaborar en conjunto con el estado para regeneración el tejido social”

Propone el padre Héctor a quien recientemente le tocó encomendar a Dios a sus homónimos Javier Campos Morales "Padre Gallo" y Joaquín César Mora Salazar "Padre Morita", ambos asesinados en Cerocahui, Chihuahua.

A esta sugerencia se unió el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Orgega, quien dijo “no lleva a nada el conflicto” y que en lugar de perder el tiempo y energías, tanto los funcionarios públicos como los líderes católicos, deberían de sentarse a platicar y unir fuerzas.

“Eso nos desgasta y nos hace perder energías y tiempo que requerimos para luchar todos para la reconciliación, la paz y la búsqueda de soluciones”, enfatizó.

Desde Tijuana un clérigo más también resalta que para regresar la tranquilidad a todas las regiones del país “se requiere la intervención de todos los actores sociales, que nos enfoquemos a la reconstrucción o elaboración de un tejido social más sano, donde cada quién haga lo que le corresponde, sin evasiones… ojalá que lo vayamos midiendo a través de resultados objetivos, no a través de discursos y de ideologías”.

En Jalisco, a pesar de que el gobernador Enrique Alfaro negó en un principio la existencia de retenes criminales en las colindancias con Zacatecas, las constantes denuncias le han obligado a visitar la región y a reunirse con el Cardenal Francisco Robles para hablar del tema.

Mujeres se brincan las vallas y colocan cruces rosas a Palacio Nacional en marcha del 25N

Sin embargo, ninguna autoridad ha tenido la iniciativa de acercarse a ver la realidad de sus pueblos, esos en los que diariamente se aplica la ley del más fuerte, la ley que imponen los carteles de la droga.

"El crimen organizado empezó a operar de distinta manera, ya no solo era el trasiego de la tierra, sino la cooptación del espacio, el querer controlar todos los ejidos y la explotación forestal… empezaron con las cuotas de extorsión, las desapariciones, los secuestros y la situación de inseguridad se fue haciendo mayor porque además hicieron renunciar o asesinaron a policías y el Estado no han sido capaz de restituir esa seguridad, en todos los lugares", lamenta el padre Héctor quien suma casi 30 años evangelizando en comunidades de la Sierra Tarahumara.

Te recomendamos leer:

"También se topa uno con la impunidad, con una estructura que no acoge sus dolores, sus quejas, sus solicitudes. En la mayoría de los casos se quejan de que (las Fiscalías) no abren carpetas de investigación”, añade el padre Fidel sobre la situación a la que se enfrentan las víctimas de hechos delictivos a las que le ha tocado dar consuelo en Hermosillo y otras ciudades de Sonora.

Tenemos miedo de salir a la calle, mujeres de Zitácuaro

¿Será que por fin AMLO deje de criticar a quienes señala de “conservadores” y aplique la democracia que tanto defiende y se siente a dialogar un plan por la paz con los sacerdotes, quienes son los guías y líderes espirituales de 97 millones de mexicanos que se identifican como católicos en un país en donde habitan 128.9 millones de personas? Los fieles esperan respuesta.