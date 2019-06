Salma salió rumbo a la escuela y no ha vuelto, es universitaria

Ciudad Delicias, Chihuahua.- Una joven universitaria se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de mayo del presente año, por lo que su familia pide el apoyo para dar con el paradero de Salma.

Se trata de Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años, estudia la licenciatura de Dereho en el Centro de Estudios Universitario del Norte de ciudad Delicias.

El pasado 31 de mayo salió de su casa a las 8:00 horas con destino a la escuela, desde entonces no ha regresado y no se sabe nada de ella.

El día que desapareció Salma vestía, un pantalón de mezclilla, una blusa color blanco con cuello negro y una carita feliz de estampado y calzaba tenis color blanco con líneas negras.

Salma tiene como seña característica una herida en la ceja izquierda en forma de media luna, y dos tatuajes, uno de tres corazones en la parte superior derecha del vientre y otro en la muñeca derecha de notas musicales.

Su hermana habla muy bien de Salma, la describe como una buena estudiante, buena hija y una joven llena de sueños, que se inscribió en la carrrera de Derecho porque su sueño es ser abogada.

"La esperamos con ansias, no sólo los que la conocen y su familia, la esperamos todos, porque si dañan a una, no dañan a todas, porque yo no quisiera que nadie pasará por esto", dijo Karen, hermana de la joven desaparecida, Salma Yahaira.

Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Para cualquier información sobre Salma Yahaira Montes Soto, favor de comunicarse al número de emergencia 911 ó al 089 denuncia ciudadana, asimismo al portal www.pasaeldato.gob.mx.

También puede comunicarse al número de teléfono de la hermana de Salma, 639-143-01-88 639-143-01-88 con Karen Montes.

La búsqueda de Salma también se ha difundido en las redes sociales, en uno de los cometarios un usuario escribió; "algo debió pasarle no se la trago la tierra".

Tras la tragedia del joven Norberto Ronquillo, también originario del estado de Chihuahua y estudiante de la Universidad del Pedregal, los familiares de Salma se encuentran angustiados y suplican a la ciudadanía su apoyo para encontrarla.

Norberto primero fue reportado como desaparecido, después fue secuestrado por sujetos desconocidos en la Ciudad de México, mismos que pidieron una numerosa cantidad a su familia para regresarlo, ellos lo pagaron de inmediato, pero lamentablemente los plagiadores no cumplieron su promesa, Norberto fue encontrado sin vida la madrugada de ayer en una zona boscosa de la alcaldía de Xochimilco.