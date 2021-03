Salsa Huichol: 5 opciones que le darán vida y sabor a tus platillos

A los mexicanos nos gustan los riesgos, los retos y que nadie diga lo contrario acerca del famoso e inagotable ingenio mexicano. Una de las principales características que nos define, es que cualquiera de nuestras salsas, le pone el mejor sabor principalmente a la gastronomía mexicana por ser declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, e incluso a otros platillos alrededor del mundo.

La situación actual que vivimos nos ha exigido reinventarnos y evolucionar de una manera acelerada y como buenos mexicanos, el que tiene más saliva, traga más pinole. Estar en casa 24/7 ha sido una gran odisea pero haciendo mancuerna y experimentando con nuestras salsas, nos ha hecho sacar ese gran (o quizá no tanto) chef que llevamos dentro.

Lo salsa de ser mexicano lo llevamos dentro y cuando se trata de pasar un rato divertido, lo primero que hacemos es pensar en qué preparar de comer, qué beber y cuál salsa es la que le dará el mejor sabor a la carnita, las quesadillas, el guacamole, la botana e incluso a algunas bebidas refrescantes que amenizan el momento.

Bien lo dicen “Sin el chile, los mexicanos no creen que están comiendo” y es que cuando los mexicanos viajan a otro lugar del mundo a probar platillos distintos a su gastronomía, lo primero que extraña, mucho más allá de su familia, amigos, novia o el perro, es la salsa, su salsa picante.

Hemos creado una “Oda al chile” muuuuy salsa que te transportará a ese momento en el que probaste todas las delicias con Salsa Huichol y que sin dudarlo ni un poquito, te han hecho chuparte los dedos.

Salsa Huichol tradicional

Con más de 70 años, la Salsa Tradicional de Huichol es la madre de todas las salsas. Su uso y sabor versátil; desde unos mariscos sabrosos hasta el desayuno por excelencia como lo son los huevos con frijoles o las famosas quesadillas con o sin queso que nos encanta degustarlas en cualquier ocasión. Sin duda la mejor de todas.

“Siempre presente en cualquier familia mexicana compartiendo el sabor y la tradición en los platillos uniendo a más generaciones, abuelos, hijos, jóvenes y hasta los nietecitos.”

Salsa Huichol tradicional.

Salsa Huichol Habanera

Irreverente, fuerte, chiquito pero picoso, es así como Huichol crea su salsa habanera, que no debía faltar entre sus filas, esa salsa que todo mexicano debe y ha probado, porque es bien sabido que si no pica no sabe y dejando de a lado el folclor mexicano, amamos el chile.

“Al mexicano no le creas nunca cuando te diga que no es picante te llevarás una sorpresa cuando la pruebas y salgas corriendo por agua al instante.”

Salsa Huichol Habanera.

Salsa Huichol Limón

Relajado y divertido, al que todos quieren por su neutralidad; nuestra Salsa Huichol Limón está inspirada en aquellos momentos a los que les ponemos el mejor sabor y que se convierten en grandes recuerdos. Un toque acidito con un ligero picor que le pondrá a tus platillos el mejor sabor.

"Dicen que del cielo caen los limones vienes y pones tu sabor acidito para aquellos mexicanos sangrones que no le toleran lo picosito.”

Salsa Huichol Negra

¡A la que nadie se resiste! Hay cosas en la vida que combinan con toooodo y nuestra salsa negra es una de ellas. Se caracteriza principalmente por darle el mejor sabor a los mariscos pero es un excelente acompañante para cualquier platillo.

"Se mueve entre la costa ingrediente perfecto para mariscos, ceviche, aguachile y langosta todos la conocen y pocos la gozan y es que ¿quién puede vivir su comida, sin esta salsa guapachosa?”

Salsa Huichol Negra.

Salsa Huichol Botanera

La de las botanas es nuestra creación más novedosa, una salsita simpática, agradable y que se acopla a cualquiera de tus botanas, su toque de sabor predomina en la combinación de ingredientes y es el mejor acompañamiento para tu diversión. No debe quedar duda de que ser mexicano es un verdadero orgullo. Sin importar cuál sea la circunstancia o adversidad, el mexicano nunca dejará de ser chingón.

“La mera mera, la salsa que va con las botanas la que acompaña en reuniones y juegos, la reina sin corona que con su sabor único se diferencia entre las demás enamorará tus eventos cada vez más”

Salsa Huichol la de las botanas.

Para tu antojo, enseguida te dejamos la receta de Chilapitas de Ceviche hechas con Salsa Huichol Habanera, házlas en casa y disfruta de un delicioso antojo.

