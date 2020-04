Salsa Huichol inició su historia con 40 pesos, un gran orgullo mexicano

Si algo es cierto, es que a los mexicanos nos gusta la comida con picante, pero no cualquier picante, si no uno de calidad, que le dé ese sabor único a nuestros platillos. Para ello, tenemos a la mano una gran variedad de salsas, pero destaca una en particular, con la que no importa el lugar en el que nos encontremos, siempre al probarla nos hace sentir orgullosos y en casa, hablamos de Salsa Huichol.

Así inició esta gran historia

Salsa Huichol es una empresa de orgullo mexicano, la cual se creó en Nayarit en 1949, todo gracias al señor Roberto López Flores (D.E.P), que con solo cuarenta pesos de inversión y unas enormes ganas de superación pudo desarrollar el enorme imperio en el mundo de las salsas.

Todo comenzó con un molino de mano, 5 kilos de chile cascabel y una taponadora manual, lo que hacía un proceso totalmente artesanal y que dejaba aproximadamente 80 cajas de salsas.

"Me salía en mi bicicleta y en dos horas vendía las botellas. Yo era el que fabricaba, empacaba, y etiquetaba todo a mano. Los clientes fueron pidiendo más salsas, y gracias eso hoy estamos en las tiendas de la esquina, de mayoreo y hasta en supermercados", explicaba el señor Roberto en una entrevista que se realizó en julio del año pasado antes de partir y dejar este gran legado.

Gracias a la constancia y calidad del producto, con el paso de los años la empresa comenzó a crecer y, hoy en día, después de 70 años de distribución, se ha convertido en la favorita de muchos hogares mexicanos y del extranjero, siendo también una fuente de empleo para muchas familias. Además fue la primera empresa en el noroeste de México en incluir botellas estilo pet, mostrando su preocupación por el planeta.

Sin duda, una empresa de orgullo mexicano, que vende más de 100 mil unidades diarias entre el país y el extranjero, como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Contamos con almacenes de 800 toneladas. Aquí nosotros vivimos moderadamente porque le damos prioridad a la fábrica y a nuestros clientes, comentó también López Flores en una entrevista que se realizó en julio del 2019.

Sus productos

Salsa Huichol inició con un solo producto, pero actualmente cuenta con cinco diferentes sabores, todo para darle gusto y variedad a todos sus consumidores. Entre ellos se encuentran: Picante, Habanera, Negra, Limón, Botanas.

